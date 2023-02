Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ontroerende telefoontjes Giro555: ‘Zelfs beller in schuldsanering wil doneren’

De ramp in Turkije en Syrië ontroert veel mensen in ons land. De inzamelingsactie van Giro555 startte vandaag om 05.55 uur. Toen stond de teller op 28,6 miljoen euro. Er is nu halverwege de actiedag al 41,9 miljoen euro gedoneerd.

Wendy van Dijk, Hila Noorzai en Herman van der Zandt doen verslag van het verloop van de actie en interviewen bekende Nederlanders in het belpanel. „We hebben zelf ook gedoneerd. Het voelt goed om een steentje bij te dragen aan Giro555”, laat Famke Louise weten. Vandaag zijn er tweehonderd bekende Nederlanders bij het belpanel aangeschoven, waaronder Monica Geuze, Irene Moors en Art Rooijakkers.

Er kan niet genoeg binnenkomen

Voor Maasland was er geen moment twijfel om aan de landelijke actiedag mee te doen. „Absoluut niet. Het is afschuwelijk wat er is gebeurd en het is mooi wat Giro555 op deze manier voor de slachtoffers kan doen. Daar help ik graag aan mee”, zegt ze.

De landelijke actiedag van Giro555 voor de aardbeving slachtoffers in Turkije en Syrië verloopt tot nu toe „hartstikke goed”, zegt actievoorzitter Michiel Servaes. „Maar we zijn er nog niet.” Volgens de laatste tussenstand is er tot nu toe ruim 41,9 miljoen euro ingezameld. Volgens Servaes kan er „niet genoeg” binnenkomen, al zegt hij blij te zijn met elke euro.

Ontroerende telefoontjes bij het belpanel van Giro555

„Ik hoor verhalen uit het belpanel dat iemand in de schuldsanering toch heel graag een deel van haar weekgeld wil geven aan de actie. Dat raakt je natuurlijk enorm. Maar ik hoop dat we samen – ook met de mensen die meer geld kunnen missen – zo veel mogelijk kunnen binnenhalen.”, aldus de voorzitter.

De aanmeldingen van bekende Nederlanders voor het belpanel stroomden binnen. „Het was bijna klokken om de plekjes, een goede graadmeter voor hoe gemotiveerd mensen zijn”, zegt Servaes. Buiten het belpanel van Giro555 willen andere BN’ers ook een steentje bijdragen. Zo veilen Frans Bauer, Sineke en nog veel andere hun spullen om geld in te zamelen voor de actiedag.

Vooral ouderen doneren aan Giro555

Bridget Maasland merkt dat de donateurs tijdens de actiedag erg betrokken zijn bij de situatie na de verwoestende aardbevingen. „Ze vertellen me dat het ze zo ontzettend aan het hart gaat”, vertelt de presentatrice, die woensdag in Beeld & Geluid in Hilversum in het belpanel zit.

Tot nu toe zijn het vooral oudere mensen die via de telefoon een donatie willen doen voor de slachtoffers. „Ze doen het echt uit liefde, niet per se omdat ze een directe link hebben met de gebeurtenissen in Turkije en Syrië”, aldus Bridget.

Je kunt de actiedag volgen via NPO1, waar Chantal Janzen de presentatie op zich neemt.