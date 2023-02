Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ophef om moederbedrijf Albert Heijn dat megawinst boekt, maar leveranciers wél vraagt om prijzen te verlagen

Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn, boekte in 2022 de hoogste winst in tien jaar tijd. Tegelijkertijd vraagt het leveranciers om de prijzen te verlagen. En dat iets wat veel mensen tegen de borst stuit. „Hier valt je mond van open.”

De supermarktconcern boekte vorig jaar een winst van 2,5 miljard euro. Er is vaker ophef over de hoge winsten van bedrijven in 2022, een jaar waarin veel Nederlanders krom moesten liggen. De recordwinst van Shell werd „verschrikkelijk oneerlijk en buitengewoon bizar” genoemd.

Topman moederbedrijf Albert Heijn: ‘Inflatie steeg harder’

Met name in de Verenigde Staten gaat het Ahold Delhaize voor de wind. De winstmarge van het laatste kwartaal kwam puur door de Amerikaanse activiteiten. Naar eigen zeggen kon het bedrijf de gestegen prijzen van producten niet helemaal doorberekenen aan klanten aan deze kant van de Atlantische Oceaan. Hierdoor werd het bedrijf in Europa dus wat minder winstgevend. In de Verenigde Staten was dat anders en ging de winstmarge juist omhoog.

Topman Frans Muller vindt dat Ahold Delhaize veel heeft gedaan om boodschappen betaalbaar te houden en toch een stabiel resultaat neer te zetten. „We zien dat de voedselinflatie harder steeg dan de prijzen in onze winkels.”

‘Energie- en grondstofprijzen dalen’

Muller zegt dat Ahold Delhaize met leveranciers praat over hun prijzen. „De energieprijzen en grondstofprijzen dalen nu. We verwachten dat leveranciers dat ook weergeven in de prijzen die zij voor hun producten vragen.” De topman verwacht dat de leveranciers hier vatbaar voor zullen zijn. „Uiteindelijk wil iedereen groeien doordat ze meer producten verkopen, niet minder duurdere producten.”

Retaildeskundige Rupert Parker Brady is tegen RTL Z sceptisch over het verzoek. „Het lijkt alsof Muller heel erg rekening houdt met de consumenten, maar je moet toch wel heel eerlijk zeggen dat Ahold een klassieke truc toepast, want vorig jaar zijn de prijzen, net zoals in andere supermarkten, de prijzen ernstig opgeschroefd. Uiteindelijk blijft Albert Heijn gewoon een veel te dure supermarkt.”

Nieuws wekt verbazing op

Veel mensen vinden dat het verzoek van Ahold niet te rijmen valt met de hoge winst. „Waarom moeten leveranciers de prijzen verlagen terwijl Albert Heijn de hoogste winst in 10 jaar heeft gehaald?”, vraagt iemand zich af.

SP-lijsttrekker Lilian Marijnissen noemt het „crimineel” dat Ahold in deze tijden zo’n hoge winst boekt. „Bij de supermarkt in mijn buurt vertelde de caissière me met tranen in de ogen hoe mensen boodschappen niet af kunnen rekenen, terug moeten leggen, boos worden op haar. Omdat de hoge prijzen voor steeds meer mensen niet op te brengen zijn.”



Twee berichten op één dag waar je mond toch weer van open valt: ‘Hoogste winst in 10 jaar voor Ahold’ (moedermaatschappij Albert Heijn) En: ‘AH: boodschappen goedkoper als leveranciers prijzen verlagen’ Wat dacht je er van om zelf de prijzen te verlagen? Met je hoogste winst. pic.twitter.com/18oOdlx3WH — Kirsten Verdel (@locuta) February 15, 2023



Ja hoor. @albertheijn maakt 2,5 MILJARD winst, maar de consument moet uitgeknepen worden. #GROOTGRAAIERS. — @Huskyneus (@huskyneus) February 15, 2023



