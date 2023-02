Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vorstbevingen en krakende bomen: laagste gevoelstemperatuur ooit gemeten in de VS

In het noordoosten van de Verenigde Staten zijn dit weekend veel kouderecords verbroken. Op Mount Washington, in de staat New Hampshire, werd gisterochtend lokale tijd een temperatuur gemeten van maar liefst -43 graden. In combinatie met windstoten van 177 kilometer per uur leidde dat tot een gevoelstemperatuur van -78, de laagste ooit gemeten.

De laagste gevoelstemperatuur die tot nu toe werd gemeten in de VS, was ook op Mount Washington. In 2004 werd daar een gevoelstemperatuur van -74,8 graden Celsius gemeten. Ter vergelijking: in Nederland werd de laagste gevoelstemperatuur van dit millennium gemeten in Lelystad. Daar was de gevoelstemperatuur op 7 februari 2012 volgens het KNMI -28,6 graden Celsius.

Gevoelstemperaturen op Mount Washington levensgevaarlijk

„Gevoelstemperaturen zoals nu gemeten zijn op Mount Washington zijn levensgevaarlijk”, stelt meteoroloog Leander de Wit van Buienradar. „Zonder bescherming loop je binnen een paar seconden al risico dat je ledematen bevriezen, en na een paar minuten kunnen ze al beginnen af te sterven.”

De bijna 2000 meter hoge berg staat bekend om zijn extreme weer, maar ook in lager gelegen gebieden was het enorm koud. In Boston daalde de temperatuur tot -23, volgens de National Weather Service (NWS) de laagste temperatuur die sinds 1957 in de stad is vastgesteld. De gevoelstemperatuur lag daar onder de -34. In New York daalde het kwik tot -16.

Uit de staat Maine kreeg de NWS meldingen van zogeheten vorstbevingen, die ontstaan als water in de grond bevriest en het gesteente doet scheuren. Dat leidt tot een diep gerommel en soms zelfs schokken zoals bij een aardbeving.



Extreme vorst veroorzaakt krakende bomen

Naast vorstbevingen, veroorzaakte de extreme vorst ook krakende bomen. Het extreem koude weer heeft tot gevolg dat de sappen in de boom kunnen bevriezen wat leidt tot barstjes in de stam, zo meldt Weer.nl Soms kan dat zelfs zo heftig zijn dat de boom barst. The Washingtonpost schreef dat er meerdere meldingen van exploderende bomen zijn gedaan.



De NWS waarschuwt dat de kou ook vandaag nog aanhoudt. Daarna lopen de temperaturen snel op, tot een graad of 6 morgen.