Boze demonstranten wachtten Sigrid Kaag op met fakkels: ‘U bent niet voor Nederland’

De provinciale verkiezingen komen eraan en daarom trekt menig partijleider eropuit om campagne te voeren. Zo ook D66-leider Sigrid Kaag. Zij werd alleen gisteren tijdens haar campagne-ronde in het oosten van het land, opgewacht door demonstranten. Bemand met fakkels.

Op social media gaan beelden rond van het voorval, dat plaats vond in het Overijsselse Diepenheim. Daarop is te zien dat Kaag tegenover een menigte van tientallen demonstranten staat. De demonstranten zijn boos, dragen fakkels en uitten hun ongenoegen over het overheidsbeleid en aanpak van D66.

Demonstranten wachten Sigrid Kaag op met fakkels

Kaag was op weg naar de politieke talkshow Politiek in de Pol. In het oosten van het land heerst nu eenmaal, zeker bij de boeren, onvrede over de huidige politieke aanpak. De komst van Kaag was dan ook voor Strijders Twente een gelegenheid om hun onvrede te laten horen. „U bent niet voor Nederland”, „Ik wil geen subsidie, dat maakt mij afhankelijk van de overheid” en „D66 maakt Nederland kapot” , werd er geroepen.

Kaag wist overigens dat demonstranten haar stonden op te wachten en daarom was er ook politie aanwezig. De politica probeerde enkele demonstranten te woord te staan. De D66-leider bleef een minuut of tien staan en na haar vertrek, dropen ook de betogers af.

Verkiezingscampagne D66

Op de filmpjes klinkt ook de naam Max. Daarmee verwijzen de demonstranten naar Max van den B., de man die bekend werd omdat hij vorig jaar met een brandende fakkel voor het huis van Kaag stond. Eerder deze maand kreeg Van den B. in hoger beroep een veroordeling van vijf maanden cel voor zijn daad. ‘Fakkelman’ heeft zijn straf al in voorarrest uitgezeten. Ook kreeg hij een contact- en gebiedsverbod opgelegd voor leden van het kabinet.

De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn in maart. De verkiezingscampagne van D66 gaat, ondanks de tumult, gewoon verder zoals gepland.



Vanmiddag in Diepenheim. ⁦@SigridKaag⁩ wordt opgewacht door demonstranten met brandende fakkels voor haar optreden bij ⁦@PolitiekindeP⁩. (Beeld Gert Stuve) pic.twitter.com/HkxzCqLWZ8 — Lars Geerts (@LarsNos) February 19, 2023



Zieke geesten die met fakkels voor Sigrid Kaag gaan staan. Schaam jullie. https://t.co/EPNTNz0rBx — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) February 19, 2023