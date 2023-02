Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Helft van de Nederlanders vindt dít lastig om te ontvangen, maar wil het wel vaker

Complimenten geven, we draaien er onze hand niet voor om. Vooral onze vrienden geven we vaak een pluim. Toch zouden Nederlanders vaker een complimentje willen ontvangen. Maar in de praktijk ook echt een compliment in ontvangst nemen… Dat vinden we vaak nog wel lastig, blijkt uit een onderzoek van Time2play.

Voor het onderzoek werden meer dan duizend Nederlanders ondervraagd over hun ervaringen met complimentjes. De resultaten daarvan deelde Time2play op hun website.

Nederlanders willen meer complimentjes

Uit de afgenomen enquête wordt duidelijk dat we vooral graag door onze familie (47 procent) en vrienden (55 procent) wat vaker geprezen willen worden. Partners scoren hier een stuk minder hoog, met slechts 38 procent.

Je zou misschien denken dat deze lust naar meer complimentjes betekent dat we die ook als de beste kunnen ontvangen. Dat valt toch enigszins tegen. Net iets meer dan de helft van de ondervraagden geeft aan dit makkelijk te vinden. Als het gaat om het zelf overbrengen van een compliment, doen we het een stuk beter. Maar liefst 78 procent liet weten dit moeiteloos te kunnen.

Een complimentje per dag

Ook werd gevraagd hoe vaak men een complimentje aan een ander geeft. Bijna een kwart doet dit twee tot vijf keer per week. Slechts een schamele 9 procent gaf aan dit dagelijks te doen. De provincie Flevoland komt tijdens het onderzoek het beste uit de bus. Daar geeft zo’n 46 procent zeven dagen per week een ander een pluim. De Flevolanders worden op de voet gevolgd door Drenthe, met 44 procent. Friesland doet het een stuk minder goed, met een magere 18 procent.

Op 1 maart is het weer Nationale Complimentendag. Een dag die traditiegetrouw in het teken staat van het ontvangen en geven van lof aan anderen.



Meer zelfvertrouwen op je werk

Een complimentje kan goed zijn voor je gevoel van trots en zelfvertrouwen, dat bleek vorig jaar al uit een onderzoek van Tempo-team. Vooral op het werk hebben complimenten veel positieve gevolgen. Zo verhoogt het je werkplezier en is het goed voor je productiviteit.

Daarnaast biedt het ook carrière kansen. Door geregeld complimentjes te geven aan je collega’s verhoog je je kans om omhoog te kunnen klimmen binnen je bedrijf. Zo stelde arbeidspsycholoog Tosca Gort destijds: „Want wat je eigenlijk doet wanneer je een compliment geeft, is je positioneren in de hiërarchie. Dan zeg je eigenlijk: ‘Ik zeg dat je iets goed hebt gedaan, dus ik sta eigenlijk een beetje boven je.’”