‘Moordenaar Sven Prins plande gewapende ontsnapping en wilde onschuldige laten opdraaien voor moord’

De zaak rondom de moord op Sven Prins is op zijn zachtst gezegd spraakmakend te noemen. Vandaag kwamen er in de rechtbank opnieuw een aantal opvallende details aan het licht: Jurandy T., die levenslang kreeg voor de moord, zou plannen hebben gemaakt voor een gewapende ontsnapping. Ook wilde hij naar verluidt een onschuldige laten opdraaien voor de moord.

Prins werd in september 2015 doodgeschoten, na een wilde achtervolging in een woonwijk in Brunssum, waarbij veel schoten vielen met een AK47 – een automatisch vuurwapen. De moord zou het trieste dieptepunt zijn van een al langer slepende ruzie in het Limburgse drugscircuit.

Drie mannen uit Brunssum werden in januari 2018 veroordeeld. Schutter Jurandy T. kreeg levenslang. Twee medeverdachten, Xionel B. en Sergio K. kregen dertig jaar cel, maar het vermoeden is inmiddels dat K. ten onrechte is veroordeeld. Het hof heeft K. voorlopig vrijgelaten. De partner van K. zei in 2021 in de rechtbank dat zijn leven is verwoest.

‘Jurandy T. wilde ontsnappen met behulp van vuurwapen’

T. zou plannen hebben gemaakt om na het einde van zijn strafzaak met behulp van een vuurwapen te ontsnappen uit de gevangenis. Dat vertelde een medegevangene tegen de plaatsvervangend directeur van de gevangenis in Sittard. De gevangenisdirecteur zei dat vandaag bij het gerechtshof in Den Bosch.

T. zou vanwege zijn ontsnappingsplan een telefoon in zijn cel hebben gehad. Na onderzoek bleek hij dit keer geen telefoon te hebben. De directeur zei wel dat „twee of drie keer eerder” een telefoon was gevonden in zijn cel. „T. zou willen ontsnappen door een wapen binnen te halen en dan via de weg van de tandarts ontsnappen.”

Verdachten van moord op Sven Prins

Aanstaande maandag staan de strafeisen op de planning. Dat gebeurde al eerder, maar nadat in september 2021 het OM tegen alle drie de verdachten 30 jaar cel eiste, klonk ineens de naam van een vierde verdachte: Hassan K. Die is onvindbaar voor justitie. Hij zou hebben geschoten en Sergio K. zou onschuldig zijn. Het hof liet Sergio K. daarop een maand later vrij.

De medegevangene zei ook tegen de directeur dat T. een onschuldige zou willen laten opdraaien voor de moord. Dat zou de nieuwe en onvindbare verdachte Hassan K. zijn.