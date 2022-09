Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rutte: ‘We proberen de effecten van stijgende energieprijzen te dempen’

De effecten van de stijgende energieprijzen zullen de komende winter een „enorm effect hebben op gezinnen”, zei premier Mark Rutte na de ministerraad. „Op de oude voet doorgaan zal voor heel veel mensen niet mogelijk zijn.”

Het kabinet probeert een „schild” op te werpen tegen dit probleem met een 15 miljard euro kostend pakket om mensen volgend jaar tegemoet te komen, lekte eerder deze week uit. De plannen worden gepresenteerd tijdens Prinsjesdag later deze maand.

Energieprijzen dempen

We proberen de gevolgen zoveel mogelijk te „dempen”, zei de minister-president op zijn wekelijkse persconferentie. Maar hij waarschuwde ook dat het kabinet niet iedereen kan helpen. Het kabinet richt zich met het steunpakket vooral op de lage en de middeninkomens.

Het kabinet gaat volgens ingewijden op de derde dinsdag in september bekendmaken dat de inkomstenbelasting omlaag gaat en het minimumloon met 10 procent gaat stijgen, net als de daaraan gekoppelde uitkeringen. De belasting op energie gaat omlaag en de huurtoeslag omhoog. Als de energieprijzen blijven stijgen, kunnen 1,2 miljoen huishoudens in de problemen komen. Dat bleek uit een onderzoek van het Centraal Planbureau in juni. Volgens sommige experts zal het zelfs een zwarter scenario dan dat opleveren.

Consumentenbond waarschuwt voor energiecontract met maandelijks tarief

Meerdere energieleveranciers bieden inmiddels een energiecontract met een maandelijks wisselend tarief aan, maar voor consumenten is dat opletten. Daarvoor waarschuwt de Consumentenbond vandaag. Zij signaleren dat het maandelijkse tarief wel verandert, maar het voorschotbedrag niet automatisch meebeweegt. Dat moeten consumenten zelf doen, maar met hoeveel dat moet is lastig in te schatten.

De Consumentenbond is over het algemeen niet negatief over de nieuwe contracten, die volgens directeur Sandra Molenaar „interessant kunnen zijn voor consumenten”. „De prijs is een directe afspiegeling van de marktprijs en niet gebaseerd op een langetermijnverwachting van de energiemaatschappij. Maar je moet het wel goed in de gaten houden.”

Budget Energie

Als voorbeeld haalt de belangenbehartiger van consumenten een situatie bij Budget Energie aan. Bij die energieleverancier waren de energieprijzen al een aantal maanden gestegen, maar was het voorschotbedrag van de klanten niet aangepast. Toen het energiebedrijf vervolgens die voorschotten fors verhoogde, schrokken veel klanten zich volgens de Consumentenbond een ongeluk omdat zij vaak honderden euro’s per maand extra moesten gaan betalen.

Door de hoge energieprijzen is het al maanden niet meer mogelijk om een contract met een vast tarief voor langere tijd af te sluiten. Variabele tarieven werden normaal gesproken twee keer per jaar aangepast, maar veel energiebedrijven zijn dit jaar overgestapt op een systeem waarbij de tarieven niet meer alleen op 1 januari en 1 juli worden bekeken.