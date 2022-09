Drugsgebruik op festivals normaliseren? ‘Samenleving moet op één lijn zitten’

'Drugsgebruik komt nu eenmaal veel voor onder jongeren'

„In Nederland is deze discussie altijd moeilijk geweest. Drugsgebruik wordt een soort van gedoogd, maar we keuren het ook af. Ik denk dat het verbieden van partydrugs als xtc op festivals een farce is. Onder jongeren is het gebruik van xtc (MDMA) inmiddels heel normaal. Om dat nu te nog te gaan verbieden, daar kom je dan rijkelijk laat mee.

Het is een feit dat drugsgebruik als xtc genormaliseerd is in onze maatschappij. Dat was een aantal decennia geleden anders. Als de overheid dat had willen voorkomen, hadden ze daar al jaren terug aan moeten beginnen. Daarnaast gebruiken jongeren niet alleen in Nederland xtc, dat gebeurt in veel landen. We moeten erkennen dat het er is.”

Ontsnappen aan realiteit

„Binnen die wetenschap moet je kijken wat je kunt doen om gebruik in goede banen te leiden. Wat er nu gebeurt aan repressie, regulering en voorlichting, vind ik slim. Als je de boel volledig op slot gooit, dan verdwijnt het nog meer in de schimmigheid en weet je bijvoorbeeld niet meer wat er rondgaat.

Jaren geleden ging ik zelf naar Lowlands, er werd vooral alcohol gedronken en cannabis gebruikt. Maar xtc is er gaandeweg bij de jongeren bijgekomen als normatieve partydrug. Vrienden gebruiken, het past bij de elektronische muziek die de laatste decennia steeds meer in opkomst is gekomen en het is makkelijker om het te gebruiken. De norm ten aanzien van xtc verschoof. Zoiets gebeurt niet van de een op de andere dag, maar het is nu vrij normaal om een pilletje te gebruiken en het past dus bij de huidige jongerencultuur. We weten uit onderzoek dat jongeren bijvoorbeeld op technofeesten xtc gebruiken om even te ontsnappen aan de realiteit en nergens aan te hoeven denken.”

Recreatieve drugs

„Festivalorganisatoren zitten in een spagaat. Aan de poort probeer je om zo veel mogelijk drugs buiten de deur te houden. Maar het gebruik dat voortkomt uit wat er dan toch doorheen komt, kun je dan maar beter reguleren. Dat vind ik geen gek beleid.

Je kunt xtc beschouwen als een recreatieve drug. Het heeft ook wat minder de functie van een gateway-drug (een drug die de kans verhoogt op het gebruik van meer ernstige vormen van drugs) dan bijvoorbeeld cannabis. Dat betekent echter niet dat gebruik van xtc zonder gevaar is. Er zijn in toenemende mate studies die aantonen dat MDMA neurotoxisch is. Vooral chronisch gebruik van xtc brengt risico’s met zich mee (zoals angst of depressie). Voorlichting en regulatie hierover is belangrijk. Daarnaast is het goed om te beseffen dat er altijd mensen zijn die meer gevoelig zijn voor verslaving en dus ook een hoger risico lopen op chronisch gebruik met alle risico’s van dien.”