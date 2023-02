Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tweede ramp dreigt in Turkije en Syrië: ‘Enorm tekort aan voedsel, onderdak en kleding’

Hoewel de hulpverlening na de verwoestende aardbeving in Turkije en Syrië op stoom komt en het geld binnenstroomt, is er in het rampgebied een enorm gebrek aan onderdak, voedsel en kleding. Ontwikkelingsorganisatie Save the Children luidt de noodklok: „De situatie in Syrië is momenteel als geen andere crisis ter wereld.”

Volgens Save the Children loopt de goederenstroom onder andere vast door beschadigde infrastructuur op knelpunten zoals vliegvelden en wegen. „Aan alles is gebrek, in het rampgebied zijn basisvoorzieningen gestopt: er is een tekort aan brandstof, er is gebrek aan onderdak, er is geen elektriciteit en internet”, vertelt Okke Bouwman van Save the Children vanuit de Turkse stad Gaziantep.

👇 Dodental aardbeving Het aantal doden in Turkije en Syrië is gestegen tot meer dan 21.000. In Turkije zijn volgens de meest recente cijfers van de autoriteiten zeker 17.674 mensen omgekomen. Syrië heeft tot dusver 3377 dodelijke slachtoffers geteld. Ook zijn er tienduizenden gewonden. In Turkije zijn volgens de regering 6479 hulpverleners uit 56 landen aan het werk. Binnen 24 uur zouden extra reddingswerkers arriveren uit nog negentien andere landen. Volgens de Turkse staatszender TRT zijn al 8000 mensen levend onder het puin vandaan gehaald.

Crisis in Noordwest-Syrië

Vooral in Noordwest-Syrië is de situatie schrijnend. Dit gebied kan amper worden bereikt omdat het aantal grensovergangen beperkt is. En dat levert extra lijden op. Miljoenen kinderen hebben voedsel, onderdak en warme kleding nodig. „De situatie in het noordwesten van Syrië is momenteel als geen andere crisis ter wereld. Van het verlies van familieleden en huizen tot geen voedsel of schoon water, de effecten van deze ramp hebben elk kind getroffen”, zegt noodhulpcoördinator Martine Bergwerff. „De grensovergangen naar Noordwest-Syrië moeten open voor alle transport van hulpgoederen.”

Ook het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties vreest dat de voorraden in Syrië na de verwoestende aardbevingen snel opraken. Het geeft aan dat er veel meer hulp moet komen om inwoners van het getroffen gebied van eten te voorzien.

Afhankelijk van voedselhulp

Het VN-voedselprogramma is al jaren actief in Noordwest-Syrië om humanitaire hulp te verlenen. Door de burgeroorlog leefde naar schatting al ongeveer de helft van de bevolking in die regio, die onder controle staat van de rebellen, in voedselonzekerheid. De regiodirecteur van de organisatie zegt dat nu zo’n 90 procent van de bevolking in dat gebied afhankelijk is van voedselhulp. De VN-hulp heeft de mensen inmiddels kunnen bereiken, maar er is dringend behoefte aan meer bevoorrading.

