Nog even doorbijten: minder winterse buien dit weekend (en zelfs af en toe zonneschijn)

Het is de afgelopen dagen bar en boos, met veel sneeuw, gladheid en hommeles op de weg. Maar er gloort hoop aan de horizon: het weer ziet er dit weekend namelijk een stuk rooskleuriger uit.

Gisteren en vandaag ontwaakten veel Nederlanders in een witte wereld. Dat leverde een aantal fraaie plaatjes op, maar verder zorgden de winterse buien vooral voor veel ellende. De gladheid veroorzaakte meerdere ongelukken op de weg en (ook door een OV-staking) was er sprake van de drukste spits sinds 2019. Ook vandaag zijn er volgens Rijkswaterstaat door gladheid zeker honderd incidenten gebeurd. Het gaat hierbij onder meer om ongevallen en slippartijen. In de ochtendspits bleven grote problemen door het weer uit, maar vanmiddag staan er flink wat files. In Limburg geldt tot 18.00 uur code oranje.

Het weer dit weekend: droog en rustig

Het weer staat vandaag in het teken van sneeuwbuien, maar in het weekend wordt het een ander verhaal. Volgens Weeronline wordt het droog en rustig weer. Je kunt er prima op uit voor een wandelingetje of een fietstocht. Morgen is er een afwisseling van wolkenvelden en zonneschijn. In de ochtend is de lucht strakblauw, maar is het wel vrij koud met temperaturen enkele graden onder het vriespunt. Een warme jas is dus geen overbodige luxe. In de middag verschijnen er enkele wolkenvelden, maar er wordt geen regen verwacht. Het wordt uiteindelijk 1 graad in het oosten van het land en 4 graden langs de westkust en op de Waddeneilanden.

Op zondag is er wat meer bewolking, maar schijnt van tijd tot tijd de zon. Het wordt opnieuw 1 tot 4 graden met de laagste temperaturen in het oosten en zuidoosten en de hoogste in de kustgebieden. In de avond neemt de bewolking toe en kan er lokaal sneeuw vallen. Na het weekend is het nog een paar dagen winters met in de nacht lichte vorst en overdag temperaturen van een paar graden boven nul. Vanaf woensdag neemt de wisselvalligheid geleidelijk weer toe en wordt het ook langzaam wat zachter.