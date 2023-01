Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Minister Adema blundert met tóch strengere regels voor boeren: ‘Hel breekt los’

Een behoorlijke blunder voor minster Pieter Adema (Landbouw). Nieuwe strenge mestregels moeten tóch eerder worden ingevoerd dan hij van plan was. Farmers Defence Force waarschuwt alvast het ervoor kan zorgen de „hel losbreekt”.

De minister moet terugkrabbelen na zware druk van de Europese Commissie. Volgens Adema is er een „inschattingsfout” gemaakt.

Brussel tikt Nederland op de vingers vanwege overgangsjaar

Vorig jaar is met Brussel afspraken gemaakt over het afbouwen van de uitzondering voor Nederlandse boeren dat ze meer mest mogen uitrijden dan in andere landen. Aan deze uitzondering komt in 2026 een eind. Adema meldde begin december voor sommige onderdelen een overgangsjaar in te stellen.

Maar de Europese commissie wil niets weten van dat overgangsjaar. Die riep Nederland op het matje en eiste dat Adema, die ook gaat over de ‘verplichte chip voor katten‘, ervan zou afzien. Gebeurt dit niet, dan zou er per direct een streep worden getrokken onder de uitzonderingsregeling. Minister Adema zegt dat hij de regels wel wilde invoeren, maar daarbij rekening wilde houden met „de agrarische praktijk”. Daar had de Tweede Kamer volgens hem ook om gevraagd, zei hij vandaag na de ministerraad.

De bewindsman erkent dat Nederland wellicht „een geitenpaadje” heeft gezocht, zoals het dat ook in het stikstofdossier al regelmatig deed om de gevolgen van Brusselse regels voor boeren te verzachten. Zijn collega Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) merkte tijdens een debat in november al op dat de Europese Commissie daar wel klaar mee is. „Ze geloven ons niet meer”, waarschuwde ze destijds.

Pieter Adema: ‘Voor heel veel boeren verandert er niets’

De strengere mestregels worden nu volgens Adema al per 1 maart ingevoerd. Volgens hem verandert er voor „heel veel boeren” niets. Een aantal boeren zal bijvoorbeeld bufferstroken langs sloten moeten gaan aanleggen. Die mogen wel beplant maar niet bemest worden. „Dat betekent dat daar een wat lagere opbrengst zal zijn.”

„Ik snap heel best dat het voor heel veel boeren echt een hele negatieve dag is, dat ze dit weer horen. En dat is jammer”, zei de minister. Hij is niet van plan om op te stappen. „Ik ben net begonnen en ben uitermate gemotiveerd om samen met de landbouwsector aan te tafel komen tot goede toekomstige landbouw.” Hij was voor deze vergadering vanochtend halsoverkop van een landbouwbeurs uit Berlijn teruggekomen.

Defence Force: ‘Woedende reacties van boeren’

Als deze mestplannen waar zijn, dan breekt de hel los en volgen er nieuwe acties, zegt Farmers Defence Force-voorman Mark van den Oever. „Ik lees woedende reacties van boeren in onze chatgroepen. Het lijkt wel of landbouwminister Piet Adema tegen de landbouw is. De plannen van Adema zijn vaag, dus we moeten maar even kijken wat hij precies bedoelt”, zei hij.

Bart Kemps van Agractie kon nog niks zeggen over acties, maar noemt deze beslissing van Adema „weer een nieuwe deuk.” Kemps verwacht maandag een „pittig gesprek” als zijn organisatie weer aan tafel zit met de minister. „Zaken moeten op korte termijn opgelost worden, anders is een landbouwakkoord kansloos.”