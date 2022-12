Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

NRC-columnist kop van jut na kritiek op Marokkaanse ‘moederverheerlijking’

Op de valreep toch nog een kerstrel in het land, met in de hoofdrol Rosanne Hertzberger, columniste bij NRC. Zij krijgt de volle laag nadat ze dit weekend een kritische column over Marokkaanse moeders in de krant schreef. De afkeuring op de column is zo enorm dat ze zich zelfs heeft teruggetrokken van Twitter, waar de opmerkingen het hevigste zijn. Al krijgt ze daar ook veel bijval.

In haar column sprak Hertzberger dit kerstweekend haar ongenoegen uit over de ‘moederverheerlijking’ die ontstond na het succes van de Marokkaanse voetbalploeg op het afgelopen WK. Veel mensen vonden het geweldig, alle foto’s en video’s van de voetballers die met hun moeders op het veld dansten.

Zo ging beelden van voetballer Boufal, die met zijn moeder danste, viraal. Bij thuiskomst werden de moeder ook geëerd. Zij mochten samen met hun zoons die onderdeel uitmaakten van de Marokkaanse ploeg op audiëntie bij de koning. Rosanne Hertzberger had over die ‘moederverering’ nog wat te zeggen.



Sofiane Boufal celebrating with his mom 🥺❤️ pic.twitter.com/wtTb70WvgM — M🍥 (@M_utdred) December 10, 2022

Hertzberger in column: ‘Stop met verheerlijking moeders’

In haar column roept ze op om deze ‘verheerlijking van moeders’ een halt toe te roepen. Want achter die moederverering gaat volgens columniste Hertzberger een ‘pessimistisch plaatje schuil’.

„De Marokkaanse vrouw is veel te veel moeder, en niets anders”, vindt ze. En op dat gebied is volgens haar in Marokko nog een hele wereld te winnen. „Meer dan de helft van de Marokkaanse studenten is vrouw, maar al dat talent, die ambitie en creativiteit wordt na het huwelijk achter de voordeur opgesloten.”

Teveel moeder zijn? ‘Dat kan op geen enkele manier’

Ze raakt daarmee een gevoelige snaar. Teveel moeder zijn? Veel mensen hebben onbegrip over de ‘verschrikkelijke’ column die ze schreef. „Onder haar column in NRC staat altijd dat Rosanne Hertzberger microbioloog is. Zou dat een rookgordijn voor haar domheid zijn?”, zegt Henk Spaan. „Stop met het neerhalen van onze cultuur en gewoontes”, schrijft een ander.

Vorig jaar was de microbioloog ook onderwerp van gesprek op Twitter. Dat was nadat ze fel tekeer ging tegen Thierry Baudet en Wybren van Haga over het coronavirus.



Onder haar column in de NRC staat altijd dat Rosanne Hertzberger microbioloog is. Zou dat een rookgordijn voor haar domheid zijn? — Henk Spaan (@HenkSpaan9) December 25, 2022



"Teveel moeder".

Rosanne Hertzberger zegt het echt.

Wat een nare, zure feministische vrouwen bestaan er toch. Bah. Ik ben enorm trots op mijn moeder. Mijn moeder kan op geen enkele manier "teveel moeder" zijn. En met mijn moeder vele andere moeders. 👍❤️ pic.twitter.com/nQclaCeKDp — Arnoud van Doorn (@ArnoudvDoorn) December 25, 2022



Wat een verschrikkelijk stuk. Stop met het neerhalen van onze cultuur en gewoontes omdat het niet rijmt met je eigen wereldbeleving. Laat ons en onze moeders gewoon zijn. https://t.co/HZLE4TS7xD — Charifa Zemouri (@DrZemouri) December 25, 2022

Bijval voor columniste: ‘Ze hebben niets van column begrepen’

Maar de columniste krijgt ook veel bijval. „Die boze schreeuwers over de moeder-column van Rosanne Hertzberger hebben helemaal niets van die column begrepen. Het gaat niet over je moeder eren, het gaat over moeders in z’n algemeen en moederschap op een voetstuk zetten. Alsof dat de primaire rol van vrouwen is”, zegt iemand.

Ook mede-columnist Sander Schimmelpenninck is het eens met de boodschap van zijn NRC-collega. Maar ondanks die bijval lijkt Rosanne Hertzberger het welletjes te vinden op het sociale medium. Haar Twitter-account bestaat niet meer.



Die boze schreeuwers over de moeder-column van Rosanne Hertzberger hebben helemaal niets van die column begrepen. Het gaat niet over je moeder eren, het gaat over moeders in z'n algemeen en moederschap op een voetstuk zetten. Alsof dat de primaire rol van vrouwen is. — EvaReports (@EvaReports) December 26, 2022



Sorry, linkse volgers, maar ik vind dit dus volkomen terechte kritiek op het Instaconservatisme van het heilige zorgzame moedertje. https://t.co/J3T4tG9mq3 — Sander Schimmelpenninck (@SanderSchimmelp) December 26, 2022