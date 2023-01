Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Schutter opent vuur in nachtclub in Californië, zeker tien doden

Bij een grote schietpartij in de Amerikaanse staat Californië zijn zeker tien mensen om het leven gekomen. Een schutter opende het vuur na afloop van een viering van Chinees Nieuwjaar in de stad Monterey Park, vlakbij Los Angeles.

De politie van Monterey Park bevestigt dat er bij de schietpartij tien mensen om het leven zijn gekomen. Ook zijn er mensen gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie gaat het in ieder geval om tien gewonden, van wie sommigen in kritieke toestand zijn.

Schutter had extra munitie bij zich

Volgens getuigen zou een man met een semiautomatisch wapen hebben geschoten in een nachtclub. Dat meld de krant Los Angeles Times. Ook zou hij munitie bij zich hebben gehad om zijn geweer te kunnen herladen.

De politie laat weten dat de schutter inderdaad een man is, maar verdere details over zijn identiteit zijn niet bekend. Hij was al op de vlucht geslagen toen de politie bij de club arriveerde. Omdat de zoektocht naar de man nog bezig is, laat de politie nog niets los over zijn motief.

De eigenaar van een visrestaurant tegenover de club vertelt aan persbureau AP dat meerdere mensen zijn restaurant in vluchtten en riepen dat hij de deur op slot moest doen. Ook zij spraken volgens hem over een man met een semiautomatisch wapen.

Grote Aziatische gemeenschap in Californië

Monterey Park ligt op ongeveer 13 kilometer van Los Angeles en heeft zo’n 60.000 inwoners. Volgens Amerikaanse media waren daar eerder op de dag tienduizenden mensen samengekomen om Chinees Nieuwjaar te vieren. In de buurt wonen veel mensen met een Aziatische achtergrond. Het evenement zou ongeveer een uur afgelopen zijn geweest toen de schietpartij om 22.22 lokale tijd uur begon.

Sinds het begin van dit jaar zijn er al tientallen schietpartijen in de Verenigde Staten (VS) geweest. Volgens Gun Violence Archive, een website die het aantal schietpartijen in de VS bijhoudt, was de schietpartij in Monterey Park nummer 33 van dit jaar.