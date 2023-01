Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Je kat moet straks verplicht een chip

De overheid gaat het verplichten om je kat te laten chippen en te registeren. Het is nog niet bekend wanneer de maatregel wordt ingevoerd, laat minister Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) aan de Tweede Kamer weten. Het wordt met een chip makkelijker om vermiste katten terug te vinden. Ook moet zo het aantal zwerfkatten verminderen.

In ons land leven ongeveer 2,9 miljoen huiskatten, daarvan raken er per jaar meer dan 60.000 vermist. Hoeveel zwerfkatten er zijn is niet precies bekend.

Overlast van zwerfkatten

De plannen voor een landelijke chip- en registratieplicht worden nu verder uitgewerkt. „Zo zijn er uitdagingen met betrekking tot de financiering voor het opzetten en het onderhouden van het registratiesysteem”, aldus minister Adema.

🐱 4,8 miljoen De grote aantallen katten waarvan de eigenaar onbekend is, leiden tot zo’n 4,8 miljoen euro per jaar aan opvangkosten voor gemeenten. Een landelijke chipplicht kan ervoor zorgen dat kwijtgeraakte huiskatten vaker en sneller herenigd worden met hun baasje. Daarnaast is ook te zien welke katten geen baasje hebben.

Loslopende katten lopen gevaar zoek te raken met gevolgen voor dierenwelzijn en kunnen voor overlast zorgen. Momenteel zijn de eigenaren van de meeste loslopende katten niet te achterhalen, met een chipplicht komt hier verandering in. Daarnaast kunnen met een chipplicht katten eigenaren aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid om voor het dier te zorgen als het ergens wordt gevonden.

Chipplicht kat voorstel van D66

In 2018 kwam D66 met het voorstel voor een chipplicht voor katten. De partij wees er toen op dat minder katten ook minder dode vogels betekent, wat voor veel mensen een belangrijk argument is. Ook vroegen toen 35 gemeenten in een brief aan de Kamer om de chipplicht voor katten verplicht te stellen. Toenmalig minister Carola Schouten van Landbouw beloofde toen te gaan kijken naar de chipplicht en de kattenproblematiek.