‘Taart op de werkvloer is net zo schadelijk als meeroken’

Het is een ongeschreven regel op de Nederlandse werkvloer: wie jarig is, trakteert op taart of gebak. Maar nu blijkt dat we die traditie beter kunnen verbannen. Taart op de werkvloer zou namelijk net zo schadelijk zijn als passief meeroken met collega’s.

Dat zegt professor Susan Jebb, voorzitter van het Britse Voedingcentrum, in The Times.

Helft Nederlanders heeft overgewicht: ‘Werkgevers moeten verantwoordelijkheid pakken’

Jebb vindt dat werkgevers de verantwoordelijkheid moeten pakken om iets te doen aan de gezondheid van werknemers. „We denken allemaal graag dat we rationele, intelligente, goed opgeleide mensen zijn die de hele tijd weloverwogen keuzes maken. Maar we onderschatten de invloed van onze omgeving”, stelt ze in de krant. „Als niemand taart mee zou nemen naar kantoor, zou ik overdag geen taarten eten, maar omdat mensen wel taarten meenemen, eet ik het op.”

Cijfers in Nederland schetsen een droevig beeld over overgewicht. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat ongeveer de helft van de volwassenen in 2021 met overgewicht kampt. Hiervan heeft 14 procent zelfs obesitas. Hiermee behoort Nederland tot de toplanden op het gebied van overgewicht.

Diëtist: ‘Grootste euvel om eetgedrag aan te passen is verleiding’

Diëtist Lenny Versteegden liet vandaag aan het AD weten het eens te zijn met Jebb. „Veel mensen zullen zeggen ‘Doe niet zo flauw over een gebakje. We mogen ook niks meer’, maar ik ben het eens met deze Britse professor. Overgewicht moet je zien als een ziekte die moeilijk is aan te pakken. Grootste euvel om ons eetgedrag aan te passen, is de verleiding. Op heel veel plekken is er ongezond eten om ons heen.” Diëtist Versteegden zou graag zien dat er richtlijnen worden opgesteld op de werkvloer. „Het is wennen, maar het helpt bijvoorbeeld al als je afspreekt dat de traktaties minder zoet en vet zijn.”