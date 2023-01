Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Inflatie neemt iets af, maar boodschappen zijn nóg duurder dan vorige maand

Het tempo waarin de prijzen in Nederland stijgen, is afgelopen maand opnieuw afgenomen ten opzichte van de maand daarvoor. Maar voordat je een gat in de lucht springt; weet dat het gaat om een lichte afname. Veel boodschappen daarentegen zijn juist harder in prijs gestegen ten opzichte van november.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat de inflatie vorige maand is gedaald tot 9,6 procent. In november waren consumentengoederen en -diensten nog 9,9 procent duurder dan een jaar eerder. Bij de piek in september was nog sprake van een inflatie van 14,5 procent.

Voedingsmiddelen, dranken en tabak nog duurder geworden

Sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne is het leven in rap tempo duurder geworden. Maar de laatste tijd gaan de prijzen wat minder snel omhoog. Dit is al de derde maand op rij dat de inflatie afneemt. Dat heeft alles te maken met de prijzen van gas, elektriciteit en ook benzine. Die stegen eerder vorig jaar nog heel hard, maar laten de laatste tijd juist een daling zien. Wel is energie nog steeds fors duurder dan een jaar geleden.

Deze afname van de inflatie is in de supermarkt alleen nog niet te merken. Het tempo waarin prijzen van voedingsmiddelen, dranken en tabak stijgen, lag in december nog wat hoger dan in november. De gemiddelde prijstoename van deze producten bedroeg vorige maand 14 procent, tegen 12,9 procent in de maand ervoor. Ook de prijzen van industriële goederen gingen juist harder omhoog. Mogelijk dat veel bedrijven dit moment ook aangrijpen om hun winstmarges te verbeteren.

Huurprijzen blijven harder stijgen dan algehele inflatie

Ook de huurprijzen in ons land blijven hard oplopen, terwijl koopwoningen de laatste tijd juist in waarde omlaag zijn gaan. Met een gemiddelde plus van dik 17 procent is de huurstijging zelfs groter dan de algehele inflatie. Dit komt naar voren uit nieuwste cijfers van HousingAnywhere, naar eigen zeggen Europa’s grootste marktplaats voor huurwoningen.

Volgens directeur Djordy Seelmann komt dit door het beperkte aanbod op de markt. Daardoor is er minder woonruimte beschikbaar dan er vraag is. „Studenten en young professionals zetten hun dromen opzij, omdat er geen accommodatie beschikbaar is in de steden waar ze willen studeren.”

Er is wel sprake van grote prijsverschillen. In Amsterdam, de stad met de hoogste huurprijzen van Europa op het platform, stegen de prijzen van appartementen bijvoorbeeld met slechts 1 procent. In Utrecht is een daling van 4 procent in de huurprijzen van appartementen te zien ten opzichte van het vorige kwartaal. De periode ervoor liepen de huurprijzen van Utrechtse appartementen nog bijna 13 procent op. Verder viel op dat de prijzen van studio’s en kamers zich afwijkend ontwikkelden in Den Haag. De kamerprijzen stegen daar met 20 procent terwijl studioprijzen 17 procent afnamen.