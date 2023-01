Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Is eindelijk duidelijk wie Mark Rutte wilde ontvoeren? ‘Getuige heeft geen belang en loopt zelf gevaar’

Dat premier Mark Rutte een potentieel doelwit van ontvoering was, is al langer bekend, maar de grote vraag was wie er achter de plannen zat. Daar lijkt nu een mogelijk antwoord op te zijn gevonden: het was de criminele organisatie die naar verluidt achter de moord op Peter R. de Vries zit. Een getuige zegt dit te hebben gehoord van Krystian M., die verdacht wordt van het aansturen van de moord op De Vries. Hoe betrouwbaar is deze getuige? Joris Peters, misdaadjournalist bij NU.nl, vertelt erover bij Jinek.

De verklaringen van de getuige, die bekendstaat onder de schuilnaam Eddy, zijn ingezien door NU.nl.

Peters over getuige die verklaarde over ontvoering van Rutte

Misdaadjournalist Peters schoof gisteravond aan bij Jinek om over de verklaringen te vertellen. „We moeten eigenlijk terug naar 2021”, vertelt Peters. „Dan meldt Eddy zich bij de politie en zegt hij: ‘Ik weet eigenlijk heel veel te vertellen over de moord op Peter R. de Vries. Dat heb ik allemaal gehoord van Krystian M.'” Eddy zegt tegen de politie dat hem ook is gevraagd om criminele dingen te doen, maar dat hij dit heeft geweigerd. Hij geeft aan dat je „eigenlijk geen nee kunt zeggen” en dus gevaar loopt. Hij vraagt daarom om bescherming. „Die heeft hij uiteindelijk ook gekregen.”

In zijn verklaringen doet hij volgens Peters uitgebreid het woord wat hij allemaal van Krystian M. heeft gehoord. „Er wordt een gesprek gevoerd over wie er achter de moord op Peter R. De Vries zit. Dan zegt hij: ‘Dat zijn de mensen die ook verantwoordelijk zijn voor de moord op de broer en de advocaat van de kroongetuige.'” Na de dood van De Vries zou Krystian M. tegen Eddy hebben gezegd: „’Deze mensen zijn gewoon echt heel eng. Ze waren ook van plan om de premier te ontvoeren.’”

‘Getuige heeft totaal geen belang’

Presentatrice Eva Jinek vraagt zich af of Eddy een belang heeft bij deze claims. Dat ontkent Peters. „Hij heeft totaal geen belang”, stelt hij. „Sterker nog: zijn leven loopt op dit moment gevaar. Hij is geen kroongetuige, het is geen crimineel die strafvermindering krijgt in ruil voor een verklaring.” Ook het Openbaar Ministerie ziet Eddy volgens Peters als een geloofwaardig iemand. „Hij is bij de rechter-commissaris gehoord, dan mag je niet liegen als getuige. De vraag is ook niet echt gestuurd, hij kwam er in één keer uit zichzelf mee.”

Krystian M. en Eddy zouden vrienden zijn. „Vandaar dat ze veel hebben gesproken. Krystian zegt dat hij diegene die achter de moord op Peter R. De Vries zit kent en bij zijn bijnaam noemt: ‘Oom’. Dat is diegene die ook de opdracht heeft gegeven op de broer en de advocaat van de kroongetuige.” De naam van ‘Oom’ wordt niet genoemd. „Maar hij komt zelf tot de conclusie dat het om Ridouan Taghi gaat. Waar Krystian die kennis vandaan haalt, weten we niet, maar er zijn ook andere aanwijzingen dat hij gelinkt kan worden aan de organisatie van Taghi.”

In september 2021 lekte uit dat Rutte zware beveiliging kreeg na signalen dat hij mogelijk doelwit is van een aanslag of ontvoering. „Is dat nog steeds zo?”, vraagt Jinek aan Peters. „Ik geloof het wel”, antwoordt hij. „Ik denk dat deze verklaring van Eddy reden is om hem weer extra te beveiligen”.

Je kunt Jinek terugkijken via RTL XL.