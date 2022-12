Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het is toch nog geen lente? Jaarwisseling brengt hooikoortsklachten met zich mee

Januari staat voor de deur, de champagne ligt al klaar om vanavond het nieuwe jaar mee in te luiden en de oliebollen zijn ingeslagen, maar toch zijn hooikoortsklachten niet ver weg. Door de hoge temperaturen van de afgelopen tijd komen hazelaars en elzen, die hooikoorts veroorzaken, al in bloei.

Hooikoortspatiënten kunnen hierdoor met de jaarwisseling dus al last van klachten krijgen, waarschuwt bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit op de website van De Natuurkalender. Vooral bij droog weer kan de pollenconcentratie in de lucht flink oplopen.

Hierdoor liggen hooikoortsklachten op de loer

De eerste bloeiende hazelaars zijn al tijdens de kerstdagen gezien, aldus Van Vliet. Daarmee is 2022 een van de vroegste hazelaarjaren ooit. Vijftig jaar geleden was het nog normaal als de eerste hazelaars half februari gingen bloeien. In deze eeuw is dat steeds eerder geworden. Dat komt grotendeels door klimaatverandering, maar ook doordat in Nederland steeds vaker hazelaars uit zuidelijke streken worden aangeplant.

De mannelijke katjes die zich al voor de vorst aan het strekken waren, ontwikkelen zich nu, met de huidige extreem hoge temperaturen, in rap tempo verder. De komende dagen zullen op steeds meer plaatsen hazelaars en elzen in bloei komen. Mensen met hooikoorts kunnen de borst alvast natmaken.

Voorlente

Volgens Van Vliet is de vroege bloei van hazelaars en elzen een teken van de voorlente. Een ander teken is dat de eerste sneeuwklokjes gaan bloeien, terwijl dat vroeger pas rond eind februari gebeurde. Voorlopig is het dus opletten geblazen voor voorlenteverschijnselen in de natuur, waardoor we misschien helemaal niet te maken gaan krijgen met koud en wit winterweer de komende maanden.