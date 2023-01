Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Reiskostenvergoeding omhoog, maar dekt die de brandstofkosten?

Jarenlang was de reiskostenvergoeding in Nederland 19 cent per kilometer. In 2006 werd de belastingvrije kilometervergoeding voor de laatste keer opgeschroefd: van 18 naar 19 cent. Maar door de stijgende kosten was het nu toch echt tijd voor een nieuwe verhoging. Sinds de start van 2023 kun je rekenen op een vergoeding van 21 cent. Maar is dit wel genoeg?

Misschien heb je het al gehoord in de wandelgangen van je werkgever: de belastingvrije reiskostenvergoeding per kilometer is aan het begin van dit jaar gestegen. Met een prijsstijging van 2 cent, om precies te zijn. In 2022 kon je nog rekenen op een belastingvrije vergoeding van 19 cent. Sinds dit jaar is dat dus 21 cent. In 2024 zet de stijging door: dan wordt de maximum onbelaste vergoeding 22 cent per kilometer.

Reiskostenvergoeding? De werkgever beslist

De verhoogde vergoeding geldt niet automatisch voor iedereen. Het is namelijk aan de werkgever om te bepalen of werknemers wel of geen reiskostenvergoeding ontvangen. Werkgevers zijn in Nederland dus niet verplicht om reiskosten te vergoeden, tenzij anders is afgesproken in een bindende cao.

De werkgever kan er ook voor kiezen om méér reiskostenvergoeding te bieden dan de genoemde 21 cent. Boven die grens is de vergoeding echter niet belastingvrij: de werkgever moet loonheffingen inhouden over het bedrag hoger dan 0,21 euro.

Vergoeding voor openbaar vervoer

Reis je met het openbaar vervoer (er wordt de komende dagen gestaakt trouwens) naar je werk? Dan kun je daar nog weleens belastingvoordeel uithalen. In dit geval mag de werkgever namelijk de volledig gemaakte reiskosten vergoeden. Ook als dit bedrag dus hoger is dan die 21 cent per kilometer. Wordt er een berekening gemaakt op basis van het aantal kilometers? Dan geldt eveneens een maximaal tarief van 0,21 euro per afgelegde kilometer.

💡 Tip van Loonwijzer

Volgens loonwijzer kun je je reiskostenvergoeding ook met terugwerkende kracht ontvangen. Omdat reiskostenvergoeding een arbeidsvoorwaarde is, geldt hiervoor een verjaringstermijn van vijf jaar. Heb je dus nog recht op vergoedingen? Vraag deze dan tijdig terug.

Vergoeding vs. brandstofkosten

Leuk en aardig, die verhoging van 2 cent, maar worden in tijden van hoge brandstofprijzen ook alle kilometers vergoed? Doe een steekproef op je werk onder collega’s en het antwoord is nee. Veel zakelijke rijders moeten altijd nog bijbetalen.

„Het is van de gekke dat je privékapitaal moet gebruiken voor de baas, terwijl je alleen de benzineprijs van 2006 vergoed krijgt”, zei VZR-voorzitter Jan van Delft afgelopen jaar in het AD. Hij noemde een bedrag van 39 cent per kilometer, waarin de huidige brandstofprijzen evenals de afschrijving meegenomen worden. „Dan zijn nog niet alle kosten gedekt, maar dit is redelijk en billijk.” Inmiddels zijn de brandstofprijzen ietsje lager dan tijdens zijn uitspraak, maar de 21 cent lijkt toch echt te laag.