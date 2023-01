Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

768 aanhoudingen na demonstratie Extinction Rebellion, nog twee mensen vast

Zeker 768 actievoerders die namens Extinction Rebellion gisteren demonstreerden op de Utrechtsebaan (A12) in Den Haag, zijn aangehouden. Twee van hen zitten nog vast omdat ze hun identiteit niet kenbaar willen maken. Dat meldt de politie.

Activisten die geen gehoor gaven aan een oproep van de politie om te vertrekken werden aangehouden. Met behulp van cola probeerde de politie activisten die waren vastgelijmd los te weken. Eén activist werd aangehouden omdat hij de gedragsaanwijzing, die een officier van justitie hem had opgelegd, negeerde.

Voorrang voor minderjarigen en mensen met medische aandoening

De arrestanten werden overgebracht naar het politiebureau. Daar werd hun identiteit vastgesteld. Minderjarigen en mensen met medische aandoeningen kregen de kans om zich te melden zodat hun arrestatie met voorrang afgehandeld kon worden.

Volgens de politie zijn de aanhoudingen zowel aan de kant van de actievoerders als aan de kant van de politie rustig verlopen, maar volgens Extinction Rebellion zou bij sommige arrestaties wel ‘buitensporig geweld’ zijn gebruikt. Op een filmpje zou te zien zijn hoe een politieagent de bodycam van een actievoerder probeert uit te zetten. „We gaan met ons juridisch team kijken naar deze beelden, en bepalen dan of er klachten ingediend gaan worden”, aldus Extinction Rebellion.



Actievoerders met een verhoogde kans op politiegeweld dragen bodycams. Die de politie hier uitzet om daarna alsnog geweld te gebruiken. Wij spreken onze afschuw uit en steunen iedere actievoerder die met geweld te maken krijgt in de klachtenprocedure. #A12 #StopFossieleSubsidies pic.twitter.com/9viLeGFX93 — Extinction Rebellion Nederland (@NLRebellion) January 28, 2023

De klimaatactievoerders liepen gisteren rond het middaguur de A12 in Den Haag op om daar een blokkade te vormen. Ze protesteerden tegen de manier waarop de overheid omgaat met de fossiele subsidies. De demonstranten hadden onder meer spandoeken en borden bij zich met teksten als ‘Wij staan voor het recht op protest’, ‘Ga wat beters doen met al die poen’ en ‘Arresteer de échte klimaatboeven’.

Extinction Rebellion kondigt volgende demonstratie op A12 aan

Volgens Extinction Rebellion wordt de volgende demonstratie op de A12 al gepland. De datum van deze actie maakt de klimaatactiegroep later bekend. „Nu is de overheid aan zet. We geven ze even om op onze eis in te gaan, maar als dat niet gebeurt, staan we er over een paar weken weer.”



**UPDATE** Ongeveer 725 gearresteerden vrij, tenminste 1 of 2 personen nog vast. Allemaal lieve mensen die een direct einde aan de jaarlijks 17,5 miljard euro fossiele subsidies eisen. Geeft de regering geen gehoor? De volgende #A12 demonstratie wordt al gepland. Datum volgt. pic.twitter.com/gYeOL4VshW — Extinction Rebellion Nederland (@NLRebellion) January 29, 2023