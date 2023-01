Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Spookrijder slaat op de vlucht op A2 met 1-jarig kind op achterbank

Een spookrijder zorgde gisteravond voor een levensgevaarlijke situatie op de A2. Hij was op de vlucht voor de politie na een melding van een babbeltruc in Echt en probeerde al spookrijdend, met een 1-jarig kind op de achterbank en een bijrijdster weg te komen. Dat meldt de politie.

Agenten gingen af op een melding van een babbeltruc op de Markt in Echt. Volgens de melder probeerden twee mensen daar geld af te troggelen van voorbijgangers. Toen de agenten arriveerden sloegen de twee verdachten op de vlucht. Hun poging om uit handen te blijven van de politie, leidde tot een dollemansrit door het Limburgse stadje, waarbij de bestuurder dwars door een wegafzetting en over een rotonde raasde.

Achtervolging te voet

De achtervolging ging door tot op de A2, waar de bestuurder spookrijdend de afrit bij Echt op reed. Hierop besloten de agenten de achtervolging te staken en een andere patrouille, die op de A2 reed, in te schakelen. Toen de agenten naderden, besloot de spookrijder te stoppen op de vluchtstrook en zette hij het op een lopen.

Die achtervolging te voet was van korte duur, zo meldt de politie. De man kon snel worden opgepakt, terwijl andere agenten zich ontfermden over de vrouw en het kind, die nog in de auto zaten. „Tot onze schrik zat er ook nog een 1-jarige dreumes zonder gordel op de achterbank.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Spookrijder vond het allemaal ‘meevallen’

Zelf vond de man het allemaal wel meevallen, aldus de politie. „Hij had naar eigen zeggen alleen een beetje gevaarlijk gereden.” De vrouw werd aangehouden omdat zij geen geldig identiteitsbewijs kon laten zien. Ook is er contact opgenomen met de crisisdienst Jeugd, die zorgde voor een veilige plek voor het kind. „Want bij papa of mama in de cel was natuurlijk geen optie.”

De vreemdelingenpolitie doet vandaag verder onderzoek naar de identiteit van de twee verdachten. „We zijn heel erg blij dat er geen gewonden zijn gevallen”, aldus de politie.