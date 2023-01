Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Politie Memphis heft omstreden straatunit op na fatale arrestatie Tyre Nichols

Het politiekorps van de Amerikaanse stad Memphis heeft de omstreden straatbrigade Scorpion opgeheven. De unit ligt zwaar onder vuur nadat agenten de zwarte Amerikaan Tyre Nichols tijdens zijn arrestatie drie weken geleden sloegen en schopten, waarna hij enkele dagen later overleed.

De Amerikaanse politie besloot de unit op te heffen na gesprekken met de familie van Nichols. Ook is er gesproken met leiders uit de betrokken gemeenschappen en leden van de unit die niets met de fatale arrestatie te maken hadden. „De agenten die onderdeel uitmaken van de unit staan volledig achter deze stap. Nu de verschrikkelijke daden van een aantal leden van Scorpion in een kwaad daglicht hebben gezet, is het noodzakelijk dat wij als het politiekorps van Memphis proactief handelen”, stelt de politie in een verklaring.

Schokkende beelden van arrestatie vrijgegeven

Vrijdagavond werden de videobeelden van de mishandeling vrijgegeven. Op de schokkende beelden is te zien hoe vijf agenten Nichols arresteren na een verkeerscontrole en hem op de grond in bedwang houden. Ook wordt hij door een agent meerdere keren met een wapenstok geslagen en krijgt hij trappen tegen zijn hoofd. Te horen is dat Nichols „mama, mama, mama” roept, volgens advocaten omdat zijn moeder in de buurt woonde. Tijdens de geweldsuitbarsting verzette Nichols zich niet.

Volgens de nabestaanden van Nichols bleek uit de autopsie dat hij door de mishandeling ernstige bloedingen had opgelopen. De advocaat zei dat hij tijdens de aanhouding is geslagen ‘als een piñata’ en daardoor onherkenbaar verminkt was. De vijf betrokken agenten werden ontslagen wegens excessief geweld en zijn donderdag aangeklaagd voor doodslag en zware mishandeling. Twee andere agenten, die later arriveerden, zijn tijdelijk op non-actief gesteld.

Demonstraties onder meer in Memphis

De beelden van de gewelddadige arrestatie leidden tot ontzetting en demonstraties in meerdere Amerikaanse steden, onder meer in Memphis. President Joe Biden liet weten dat hij woedend en verdrietig is na het zien van de beelden. Zowel de president als de familie van Nichols hebben opgeroepen tot vreedzame protesten. De verschillende demonstraties zijn zonder geweld verlopen.



