De winter wil maar niet beginnen: eerste tien dagen van 2023 breken al warmterecords

Slecht nieuws voor de winterliefhebbers: hoewel de winter alweer een paar weken bezig is, lijkt het door de temperaturen meer op lente dan op winter. Na een recordwarme jaarwisseling en nieuwjaarsdag, breken ook de eerste tien dagen van het nieuwe jaar warmterecords.

En dat gaat de komende dagen ook niet veranderen.

Warme weer geen verrassing

Met een gemiddelde temperatuur van 9,3 graden, tegen de normale 3,8 graden, verlopen de eerste tien dagen van het jaar recordwarm. Zo meldt Weeronline. Het vorige warmterecord voor januari stamt uit 2007. In dat jaar was het tijdens de eerste tien dagen gemiddeld 8,8 graden.



Het is echter geen verrassing dat de eerste week van januari geen vrieskou met zich mee heeft gebracht. De jaarwisseling verliep al erg warm voor de tijd van het jaar, met om middernacht in De Bilt een temperatuur van 15,5 graden. Op nieuwjaarsdag liepen de temperaturen zelfs nog verder op, met een temperatuur van 16,9 graden in Eindhoven.

Nog geen koude winter opkomst

Sinds de jaarwisseling is de temperatuur iets gezakt. Vandaag is het wat kouder met een graad of 8, maar vanaf morgen lopen de temperaturen weer op. Zo blijven de temperaturen morgenavond en -nacht zelfs in de dubbele cijfers.

De dagen daarna wordt het langzaam iets minder warm, maar volgens Weeronline staat een echte koude winter ons nog niet te wachten. Normaal in januari ligt de temperatuur rond de 6 graden overdag, maar dit jaar stijgt de temperatuur daar dagelijks bovenuit.

Wel is er vanaf donderdag kans op meer neerslag. Tot en met 20 januari wordt er tussen de 50 en 70 millimeter regen verwacht. In de zuidelijke regio’s kan zelfs tot 100 millimeter regen vallen.

Ook warme winter in andere landen

Niet alleen in Nederland is het ongebruikelijk warm, ook in het buitenland hebben ze er last van. Zo zijn op sommige plekken in de Alpen de skipistes groen, in plaats van wit. Ten noorden van de Zwitserse Alpen werd begin januari een warmterecord van 20,2 graden gemeten. De Nederlandse Ski Vereniging waarschuwde eerder al dat wintersporten daarom in deze tijd een stuk gevaarlijker is.