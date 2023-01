Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Na corona-uitbraak: ‘Beperkingen voor reizigers uit China geen goed idee’

Beperkingen voor reizigers uit China om daarmee het coronavirus buiten de deur te houden, zijn volgens epidemiologen geen goed plan. De Leidse hoogleraar Frits Rosendaal noemt ze onnodig. Het is volgens hem niet noodzakelijk dat Nederland zulke maatregelen treft. Ook veldepidemioloog Amrish Baidjoe, die in veel verschillende landen onderzoek doet, ziet geen heil in reisbeperkingen.

„Nu alleen vluchten uit China screenen is symboolpolitiek”, zegt hij. Het virus gaat volgens Baidjoe in veel landen nog flink rond, ook in Nederland. We hebben er alleen niet zoveel zicht meer op, omdat er nog maar relatief weinig getest wordt. Dat is dus ook een van de maatregelen die hij wel zinnig vindt: meer testen op nieuwe varianten. „Want zoals het nu gaat, hebben we het niet snel in de gaten als er een meer besmettelijke variant is opgedoken.”

Geen zorgen om nieuwe coronavariant

Collega Rosendaal vindt dat we ons sowieso geen zorgen hoeven te maken over een nieuwe coronavariant. „In Nederland hebben we inmiddels groepsimmuniteit opgebouwd, omdat vrijwel iedereen corona heeft gehad of is gevaccineerd”, legt hij uit. „Het virus verspreidt zich daardoor niet snel meer. En dat gaat het ook niet doen als mensen vanuit China met corona hierheen komen.”

In China zijn wel veel coronabesmettingen, omdat de regering zeer strenge maatregelen, die 2,5 jaar duurden, heeft losgelaten. Dat gebeurde na protesten in het land na een brand waarbij tien mensen omkwamen. Zij zaten in een flat in verplichte lockdown en konden niet op tijd wegkomen.

Reizigers China worden elders getest

Dat landen als de Verenigde Staten, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië reizigers uit China verplichten tot het tonen van een negatieve testuitslag en Marokko alle reizigers uit China weert, noemt Rosendaal „overdreven” en „onbegrijpelijk”. “Het is waarschijnlijk iets dat de landen gewoon doen als er ergens een epidemie rondwaart. Maar in dit geval hoeven wij ons daar niet druk over te maken. We zijn in Nederland grotendeels immuun.”

👇 Test op Schiphol Reizigers uit China krijgen vanaf morgen een gratis coronazelftest als ze aankomen op Schiphol. Aanvankelijk zou de GGD hier donderdag mee beginnen, maar de testen zijn een dag eerder beschikbaar. Medewerkers van de gezondheidsdienst delen de zelftesten na aankomst bij de gate uit aan passagiers. Deze zijn voorzien van informatie over het gebruik ervan in het Mandarijn of Kantonees. Volgens de woordvoerster zijn Chinezen niet gewend om zelf te testen. „In China word je getest.”

Baidjoe vindt wel dat er meer aandacht zou moeten zijn voor de consequenties bij een nieuwe opleving van het virus. Want als het zover komt, zijn we erg kwetsbaar. „De zorg is uitgeput, het draagvlak voor nieuwe maatregelen is nul en er zijn nog een aantal andere crises gaande, zoals de economische.” Net als andere wetenschappers pleit hij met name voor regelgeving die in heel Europa zal gelden.

Reisbeperkingen vanuit China

De Europese Unie telt een klein aantal landen met reisbeperkingen voor reizigers uit China. De lidstaten praten woensdag over een gezamenlijke aanpak. Zolang die er niet is, zijn de maatregelen van sommige landen volgens Rosendaal sowieso zinloos. „Mensen kunnen vrij reizen tussen landen binnen de EU. Zo kan het virus alsnog een land binnenkomen.”