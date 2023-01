Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Disney geeft megashow met 500 drones: ‘Moeilijk om het droog te houden’

Disneyland Paris viert zijn dertigste verjaardag. Hoewel het resort de nodige tegenslagen heeft gehad, is de weg omhoog ingeslagen. Met een nieuw themagebied en meer uitbreidingen op de planning. Ook wordt er innovatief uitgepakt, met een mega-droneshow die helemaal in het teken staat van Marvel.

Metro sprak met Ben Spalding, producer van de nieuwe show Avengers: Power the Night die zaterdag in première gaat. Hij is een oudgediende met dertig jaar ervaring bij Disneyland Paris. Zijn specialisme? Vuurwerkshows. Maar nu heeft hij de drone ontdekt. Samen met ‘show director’ Arnaud Feredj geeft hij een kijkje in de keuken.

500 drones en stalkende fans

Het is niet de eerste keer dat drones de lucht rond Disneyland Paris vullen. „We werken sinds maart vorig jaar met drones”, vertelt producer Spalding. „Het begon met onze show Disney D-Light. Maar nu hebben we de smaak te pakken. Op deze schaal hebben we ze nog nooit ingezet.” De vorige show gebruikte ongeveer 150 drones, maar voor Avengers: Power the Night zijn het er 500.

De vorige show gebruikte ongeveer 150 drones, maar voor het nieuwe Avengers: Power the Night zijn het er maar liefst 500.

Disney gebruikt drones van Parrot. In plaats van een camera vooraan, hebben ze een lampje dat van kleur kan veranderen. „De techniek was een uitdaging. Maar we werden ook beperkt door andere factoren”, vertelt de producer. „Technisch krijgen we veel voor elkaar, maar we hebben soms moeten vechten tegen de wind. Het weer is niet altijd geschikt om te repeteren. Oh, en dan zijn er nog de fans. We houden van hen, maar ook van een verrassing. Tijdens het oefenen was al snel duidelijk dat de geruchtenmachine op gang kwam en de fans ons goed wisten te vinden.”

Hoe maak je magie in recordtempo? Onwetendheid blijkt handig…

Niet alleen de hoeveelheid drones is een record, maar ook de tijd waarin deze show in elkaar is gezet. „We werden in augustus gevraagd om eens na te denken over een nieuwe avondshow rondom Marvel. In oktober werden de eerste opzet duidelijk en vervolgens hebben we in drie maanden een huzarenstukje afgeleverd. Normaal duurt zoiets 8 maanden.”

Arnaud Feredj, de creatieve geest achter de show, vult aan: „Het is de eerste grote avondshow die ik maak. Mijn onwetendheid was achteraf gezien een zegen. Ik had een plan om de superhelden van Marvel spectaculair op een voetstuk te zetten. Met nee nam ik geen genoegen. Oh en Ben, jij bent echt de beste producer die ik me kan wensen. Je hebt een duidelijke visie, onder jouw vleugels kon ik zo creatief mogelijk zijn. We hebben echt grenzen verlegd.”

Projecties, vuurwerk, muziek en natuurlijk drones in Disneyland Paris

Disney presenteert Avengers: Power the Night niet als droneshow, maar heeft de vliegmachines wel ingezet om het spectaculairder dan ooit te maken. „In het nieuwe themagebied, de Marvel Avengers Campus, zijn onze gasten niet slechts bezoekers. We dagen ze uit om ook in training te gaan en superheld te worden. Net zoals Captain America, Spider Man en Scarlet Witch”, vertelt Feredj. De show, die geprojecteerd wordt op de bekende ‘Tower of Terror’, moet de laatste les zijn van de dag.

„Natuurlijk pakken we uit met projecties, lasers en vuurwerk. Door de drones toe te voegen, maken we de show extra levendig. Alles is driedimensionaal. Ik wil niet alles verklappen, maar we projecteren onze Avengers op de toren en alles reageert op deze superhelden. Denk aan de muziek, de drones en natuurlijk het vuurwerk. Ik denk dat onze gasten zich na het zien van deze show echt verbonden voelen met de superhelden.”

Tijdens het interview bekende Feredj het ook niet altijd droog te hebben gehouden. „Die prachtige muziek bij de show. Ingespeeld door een orkest bestaand uit meer dan 70 musici en opgenomen in Abbey Road Studios. Toen ik het hoorde moest ik een traantje laten. Er zit drie seconden totale stilte in de show. Op papier werd het niet begrepen, maar als je het ziet is het zo’n indrukwekkend moment… maar nu zeg ik eigenlijk al te veel.”

Pionieren op een postzegel

„Toen ik de generale repetities voor het eerst zag, was het voor mij ook moeilijk om het droog te houden”, biecht Spalding op. „Weet je, wanneer je een show met drones op televisie ziet, dan is dat op een heel kaal terrein. Vliegtuigen worden uit de buurt gehouden en ze hebben alle ruimte. Wij hebben dat niet. We zijn erg beperkt in onze ruimte en zijn vaak voor gek verklaard door de drone-operators. We willen enorm veel in de 8 minuten die de show duurt. De drones vliegen als een bol wol over, achter, voor en zijlings langs elkaar heen op maximale snelheid.”

Is het einde van de vuurwerkshow nabij?

Naast zijn nieuwe liefde, drones, produceert Spalding ook al jaren vuurwerkshows voor Disney. In Nederland is een vuurwerkverbod actueler dan ooit, maar op onze vraag of de inzet van drones vuurwerk uiteindelijk overbodig zal maken, geeft hij resoluut antwoord: „Absoluut niet. We zijn natuurlijk wel aan regels gebonden. Zo mogen we niet alle maanden van het jaar groot vuurwerk inzetten. Ook gebruiken we alleen nog maar vuurwerk uit Europa en de VS. We zijn gestopt met het gebruik van Chinees vuurwerk.”

Collega Arnaud Feredj vult hem aan: „Het gaat niet om elementen weglaten, maar om een nog groter spektakel te maken met alles dat we hebben.” De show gaat zaterdag 28 januari in première. In Parijs hebben ze er in ieder geval zin in.