Meldingen van seksueel geweld bij Slachtofferhulp dit jaar fors toegenomen

Het aantal slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld dat zich dit jaar bij Slachtofferhulp Nederland heeft gemeld, is gestegen met 25 procent. Dit jaar ging het tot en met november om ruim 10.000 mensen.

In de periode dat de onthullingen van seksueel wangedrag bij het televisieprogramma The Voice uitkwamen, hielp de organisatie 56 procent meer slachtoffers dan in diezelfde periode een jaar eerder.

Media-aandacht

Onder meer de media-aandacht voor het onderwerp leidde volgens Slachtofferhulp Nederland gedurende het hele jaar tot een toename in het aantal meldingen. Juristen van de organisatie hebben dit jaar tot en met november bijna 20 procent meer slachtoffers ondersteund dan in diezelfde periode in 2021.

Volgens Katja Nijland, psychosociaal adviseur seksueel geweld bij Slachtofferhulp Nederland, zijn de slachtoffers die zich nu vaker melden onder te verdelen in twee groepen. Mensen die zich voor het eerst realiseren dat ook zij slachtoffer zijn, onder meer door de vele aandacht voor het onderwerp. En slachtoffers die in het verleden te maken hebben gehad met seksueel geweld en daar opnieuw hulp voor zoeken.

Stijging in cijfers seksueel geweld

Nijland noemt de cijfers „erg schrikken”. „We krijgen wel een beter beeld van hoe groot de groep is. En het is een mooi gegeven dat mensen een lagere drempel ervaren om zich uit te spreken en hulp te zoeken.”

Slachtofferhulp Nederland deelt ook cijfers van zusterorganisatie Perspectief Herstelbemiddeling. Deze organisatie bemiddelt tussen daders en slachtoffers van onder meer seksueel geweld. Dit jaar was 30 procent van alle zaken gerelateerd aan seksuele misdrijven. In heel 2021 ging het om 232 zaken. Dit jaar zijn het er tot en met november al 344, aldus Slachtofferhulp.