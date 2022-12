Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom Twitter zomaar eens in Nederland verboden kan gaan worden

Alsof Twitter nog niet genoeg problemen heeft, hangt de dienst nu ook nog een ban in Nederland boven het hoofd. En niet alleen bij ons, overigens. Dat verbod geldt dan voor de hele Europese Unie. En als het verbod er niet komt, dan kan het sociale medium van Elon Musk rekenen op een fikse boete. Wat is er aan de hand?

Dat is de waarschuwing die EU-commissaris Thierry Breton deze week aan Twitter-eigenaar Elon Musk geeft. Breton is verantwoordelijk voor het implementeren van de digitale regels binnen de Unie. Zo moeten online platformen heel snel misinformatie verwijderen wanneer dat ineens de kop opsteekt.

Twitter krijgt ban in Nederland?

En Breton vindt eigenaar Musk nu te grillig en te arbitrair is in zijn aanpak en in andere zaken (zoals het herstellen van verbannen accounts). Musk moet duidelijk aangeven wanneer iemand op een ban kan rekenen. Ook moeten er strengere regels komen met betrekking tot advertenties (als dat nog nodig is).

Daarnaast moet Twitter inzage geven in de boeken en voor de zomer van 2023 onder meer laten zien hoeveel mensen er actief en verbannen zijn. Mocht het bedrijf zich niet aan de regels van de Digital Services Act gaan houden, die in 2023 van kracht gaat, dan hangt het dus een ban of een flinke boete boven het hoofd.

De Digital Services Act

Die wet zorgt onder meer voor een wereldwijde standaard voor moderatie op online platformen, met name content die door gebruikers gemaakt wordt. Sommige EU-vertegenwoordigers maken zich grote zorgen. Ze zijn bang dat Twitter niet genoeg personeel heeft om te voldoen aan alle eisen.

De boete kan oplopen tot zes procent van de wereldwijde omzet. Het toeval wil nu dat Elon Musk eerder al liet weten dat hij de verordening „logisch” vindt. Hij ziet graag dat die act wereldwijd toegepast wordt. Maar nu die zelf… „slachtoffer” kan zijn van de wet, kan hij nog weleens een ander geluid laten horen.