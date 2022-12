Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De feestdagen enigzins gezond vieren? Met deze tips geniet je, maar met mate

Kerstkransjes, oliebollen, gourmetschotels en rollades: tijdens de feestdagen komen er een hoop lekkernijen voorbij, die maar moeilijk zijn om te weerstaan. 45 procent van de Nederlanders geeft dan ook aan tijdens de feestdagen de teugels te laten vieren. Ook zegt 1 op de 5 Nederlanders naderhand spijt te hebben van het toegeven aan al dit feestelijk lekkers. Hoe kan het ook anders? Met deze tips geniet je, maar met mate.

Op een slimme manier toch met volle teugen van de feestdagen genieten: dat vraagt om wat tips. Want laten we eerlijk zijn, tijdens kerst eten we vaak véél te veel. Bijna 15 procent van de Nederlanders ziet op voorhand al op tegen de hoeveelheid eten tijdens de feestdagen, blijkt uit hetzelfde onderzoek van maaltijdbox Green Chef. Veel mensen die zich aan een dieet willen houden tijdens de feestdagen, vinden dit lastig om aan te geven aan de gastheer of -vrouw.

De feestdagen gezond vieren

Als je kijkt naar de cijfers, is dat niet zo gek. Een kwart (27 procent) vindt het namelijk vervelend als anderen tijdens het kerstdiner specifieke dieetwensen hebben (allergieën uitgezonderd). Vooral mannen vinden dit ergerlijk: 32 procent, tegenover 23 procent van de vrouwen. Hoe kan je hier deze feestdagen handig mee omgaan?

Diëtiste Claudia Tjan deelt 4 eenvoudige tips om gezond door de feestdagen te komen.

1. Denk mee met het samenstellen van het feestmenu

„Ben je bij anderen te gast? Bied dan gerust aan om mee te denken met het samenstellen en bereiden van het feestmenu, of neem jouw favoriete gezonde recept als geste mee.”

2. Je hoeft niet alles op te eten

„Verwacht een volle tafel, maar weet dat je niet alles hoeft te eten. Ga voor datgene wat je echt lekker vindt en waar je je goed bij voelt. Drink voldoende water en denk aan je portie groenten.”

3. Organiseer het diner en kook zelf

„Organiseer jij het diner? Dan beslis je zelf wat op tafel komt. Kook ook dan wat jij lekker vindt. Lekker en gezond gaan prima hand in hand. Al is het voor je gasten wel prettig om even bij ze te informeren naar dieetwensen.”

4. Pak de (gezonde) draad weer op na de feestdagen

„Houd je eetgewoonten vast op de dagen tussen alle feestelijkheden. Wacht niet tot 1 januari om de gezonde draad op te pakken, maar doe dit gewoon meteen na kerst.”