Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Helweek: 14 regels om in 7 dagen je leven te veranderen

In de Helweek – een concept van de Noorse mental coach Erik Betrand Larssen – word je zeven dagen lang uit je comfortzone geduwd. Een week lang push je jezelf om het beste uit jezelf te halen, zodat je erachter komt dat je meer aankunt dan je denkt.

Wat zijn de regels van deze Helweek? En wat brengt het je?

De Helweek

Als je het geluk hebt 80 jaar oud te worden, heb je in totaal 4160 weken geleefd. Maar hoeveel van die weken zal je je nog echt herinneren? Hoeveel van die weken hebben echt het verschil gemaakt? Welke brachten je dichterbij je doel?

Dat is waarom mental coach Erik Bertrand Larssen de Helweek bedacht. Zelf heeft hij een achtergrond in het leger, waar de militaire Helweek hem enorm veel heeft gebracht. In deze week kwam hij er namelijk achter dat je veel meer aankunt dan je denkt.

Hij vertaalde zijn Helweek naar de variant voor burgers. Die is niet zo heftig als een militaire Helweek, waarbij je amper slaapt, de tel kwijtraakt hoeveel push-ups je hebt gedaan en een week lang koud, zanderig en nat bent. Alsnog is de ‘burgerhelweek’ ontworpen om je uit je comfortzone te trekken, je ongemakkelijk te laten voelen: dat is namelijk hoe je groeit. Net als in de militaire Helweek leer je dat je in werkelijkheid tien keer sterker bent dan je eigenlijk denkt.

De regels voor de Helweek

Sta elke ochtend om vijf uur op

Ga elke avond om tien uur naar bed

Werk de hele week extreem hard (wees gefocust)

Blijf trouw aan je plan

Probeer de hele tijd blij, positief en oplossingsgericht te zijn

Wees daadkrachtig en proactief

Neem weloverwogen, kwalitatieve rust

Besteed extra aandacht aan kleding en uiterlijk

Gebruik geen social media onder werktijd

Beperk praatjes met collega’s tot het minimum

Sport elke dag een uur, het liefst ‘s ochtends

Eet de hele week alleen maar gezond

Drink geen alcohol

Laat de televisie uit

In de Helweek is het af en toe echt de bedoeling dat je afziet. Niet alleen moet je om 5 uur ‘s ochtends opstaan zonder te snoozen, in de nacht van donderdag op vrijdag werk je alle to-do’s af die je al tijden voor je uitschuift en slaap je helemaal niet. Ook is het de bedoeling dat je jezelf echt pusht. Bij twee van de trainingen in die week moet je bijvoorbeeld helemaal tot het gaatje gaan. Hij geeft in het boek een voorbeeld: als je normaal gesproken 5 kilometer in 40 minuten rent, is het de bedoeling dat je in de Helweek 10 kilometer in een uur rent.

Welke gek doet hier aan mee?

‘Welke gek doet hier aan mee?’ is een begrijpelijke vraag. Nou, ik dus. In tegenstelling tot de naam ‘Helweek’ doet vermoeden, is het namelijk niet alleen maar hel. Het brengt je ook heel veel. Naast alle regels die de hele week gelden, heeft elke dag ook een bepaald thema. Zo ga je op maandag je slechte gewoontes aanpakken, focus je je gedurende de woensdag op time management en leer je op vrijdag echt kwalitatieve rust te pakken.