Twitter treurt om overleden Pierre Kartner (Vader Abraham): ‘Kleine Café blijft vandaag gesloten’

Pierre Kartner, beter bekend als zanger Vader Abraham, is op 87-jarige leeftijd overleden. Hij is vanochtend in stilte begraven. Een woordvoerder van de familie bevestigt vandaag zijn overlijden. Op Twitter druppelen inmiddels de steunbetuigingen en herinneringen aan de zanger binnen.

BN DeStem bevestigt vandaag het nieuws dat Kartner is overleden. De afgelopen tijd verdween de zanger uit de publiciteit en trad hij al een tijd niet meer op. Waaraan Kartner overleden is, is niet bekend.

Kartner was een doorgewinterde artiest waarvan het leven in het teken stond van muziek. Als zanger, bassist, tekst- en muziekschrijver en producent. Menig Nederlander kan zijn bekende liedjes als Het Kleine Café of Het Smurfenlied meezingen. Ook maakte hij een aantal bekende carnavalsnummers. Maar Kartner schreef ook liedjes voor artiesten als Corry Konings, Jacques Herb, Ben Cramer en Mieke.

Hoewel Kartner regelmatig aankaartte dat ‘Hilversum’ zijn muziek niet altijd kon waarderen, ontving hij ook veel prijzen voor zijn muzikale oeuvre. Waaronder een Edison, een Buma Lifetime Achievement Award en een Gouden Harp. In 2000 ontving hij een koninklijke onderscheiding.

Kartner, die met zijn alter-ego Vader Abraham bekend stond om zijn lange baard en bolhoed, stond het grootste deel van zijn leven op het podium. De laatste twee jaar verdween de zanger van Nederlandstalige lied, naar de achtergrond. Kartner was getrouwd met zijn vrouw Annie en hebben samen een zoon Walter.

Op social media reageert bekend en onbekend Nederland op het treurige nieuws. Ook klinken er veel steunbetuigingen en verwijzingen naar zijn muzikale hits. Zoals bijvoorbeeld die van cabaretier Jochem Meijer. „Ik ga vanavond één biertje smurfen in het kleine café aan de haven als eerbetoon aan Vader Abraham! #rip”, aldus Meijer.



Ik hoop dat je ergens in dat kleine café aan de haven, met mensen die er gelijk en trevee zijn, je laatste adem hebt uitgeblazen Vader Abraham. Dank voor je vele mooie vrolijke liedjes en jeugdherinneringen. R.I.P. Pierre Kartner pic.twitter.com/zJk2tZSLoE — Richard de Mos 💚💛 (@RicharddeMos) November 11, 2022



Pierre Kartner (Vader Abraham) is overleden. Zijn prachtige ‘Kleine café aan de haven’ werd een wereldhit en het Smurfenlied (tot vervelens aan toe) ook. Met Boer Koekoek zong hij in 1974 ‘Den Uyl is in den olie’ naar nummer 1 in de Top 40

👉 https://t.co/X5TnhFa01Z — Jaap Jansen (@JaapJansen) November 11, 2022



In smurfenland, hangt de vlag vandaag halfstok,

En dat kleine Cafe blijft vandaag gesloten wegens omstandigheden. Vader Abraham is niet meer.

R. I. P. pic.twitter.com/9AHPXABirN — Sjaak (@jacques010) November 11, 2022



Ach nee. Vader Abraham overleden. Iedereen kon dit nummer meezingen. pic.twitter.com/9YMiXCG030 — DutchFalPal 🐀🍀 (@FallonHolic_) November 11, 2022



Ik ga vanavond één biertje smurfen in het kleine café aan de haven als eerbetoon aan Vader Abraham! #rip — Jochem Myjer (@jochemmyjer) November 11, 2022

Morgen wordt bij de publieke omroep een herhaling van TV Monument Pierre Kartner uitgezonden. De film is om 15.66 uur te zien op NPO 1 bij de AVROTROS.