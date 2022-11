Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is de crème de la crème onder de kerstreclames, houd jij het droog?

Oké, wellicht ben je nog niet in helemaal de kerst-stemming, maar alvast een beetje kerstgevoel kan geen kwaad. Want de crème de la crème onder de kerstreclames is gisteren uitgekomen. Het Britse warenhuis John Lewis is namelijk een echte ‘Spielberg’ als het gaat om kerstcommercials en ook dit keer kun je hun werk als tranentrekker bestempelen.

Ja, we weten het, Sinterklaas moet eerst nog aankomen. Tenminste als de goedheiligman überhaupt ons land bereikt, want zijn boot is gezonken. En dat zorgde nogal voor een hoop tumult, maar ook hilariteit. Maar dat even terzijde.

Kerstreclame Brits warenhuis John Lewis

Het Engelse warenhuis John Lewis heeft de kerstreclame tot een heuse kunstvorm verheven. Een waar begrip in Engeland, maar ook buiten de Britse landsgrenzen. En de commercial voor 2022 is gisteren gelanceerd.

Het warenhuis is inmiddels een ware deskundige in het oproepen van emoties met hun kerstreclames. En dat is ze ook dit jaar gelukt. De makers presteren het om in slechts anderhalve minuut een vertederend scenario neer te zetten.

Kerstcommercial met een boodschap en roept emoties op

Onder de titel The Beginner ziet de kijker hoe een volwassen man probeert een skateboard onder controle te krijgen. En dat dat nog best een lastige klus blijkt, met veel vallen en opstaan. Want tussen werk, koken en het versieren van de kerstboom door, is de hoofdrolspeler voornamelijk met zijn skateboard in de weer. Aan het eind van de reclame verschijnt er een meisje aan deur bij de man en zijn vrouw. Het meisje heeft een skateboard in haar hand en kijk ietwat zenuwachtig het huis binnen. Waarna de man, met zijn arm in het gips, antwoordt: „Ik skate ook een beetje”.

Daarna verschijnt een tekst waarin staat dat 108.000 kinderen in het Verenigd Koninkrijk onder jeugdzorg vallen. Het warenhuis sluit de reclame af met de boodschap dat zij zich inzetten voor de toekomst van deze kinderen.

Hieronder kun je de reclame bekijken. En? Zeg nu eerlijk, het doet toch iets me je.