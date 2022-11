Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mark Rutte wil na premierschap het liefst docent worden

Mark Rutte wil als hij stopt als minister-president fulltime les gaan geven. Hoewel hij nog niet denkt aan stoppen met zijn werk als minister-president, ziet hij zichzelf wel fulltime voor de klas staan.

„In het leven moet je dingen doen waar je ’s avonds niet van denkt: was het nuttig? In de politiek is er nog wel eens een dag je dat ’s avonds denkt: was dit nou allemaal nuttig? Maar een leraar hoeft zich die vraag nooit te stellen”, zei hij vandaag tegen Den Haag FM.

Mark Rutte is al gastdocent

Sinds zijn aantreden als minister-president in 2010 geeft Rutte al wekelijks les als gastdocent op een middelbare school in Den Haag. „Ik geef nu een paar uurtjes les op de Johan de Witt Scholengroep. Dat vind ik superleuk.”

Die wekelijkse lessen leiden ook regelmatig tot grappige momenten. „Als ik na het lesgeven door moet daar de Europese Raad gaan we met een stoet auto’s naar Brussel. Die staan dan voor de school te wachten”, vertelt hij.

Overigens heeft de minister-president nog niet alle goede papieren om daadwerkelijk fulltime les te kunnen geven. „Ik moet dan wel een opleiding doen want ik heb er geen aantekening voor.” Wel heeft Rutte zich als goed laten informeren over een carrière als docent. „Je moet een hele opleiding volgen bij het Iclon, ik heb het al helemaal uitgezocht.”

Lokale politiek ook een optie

Naast een baan als docent, ziet Rutte de lokale politiek ook wel zitten. Zijn voorkeur gaat dan uit naar het wethouderschap. Burgemeester wordt hij dan weer liever niet. „Het is een prachtige baan, maar daar ben ik niet geschikt voor. Dan zou ik het leuker vinden om wethouder te zijn. Dan ben je echt met één portefeuille met interessante dingen bezig.” Het liefst gaat hij dan aan de slag met een portefeuilles Sociale Zaken of Onderwijs.

Voorlopig denkt Mark Rutte overigens nog niet aan stoppen als minister-president. „Ik vind dit echt het allerleukste. Dus dit wil ik eigenlijk nog dertig jaar doen.”