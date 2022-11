Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Trek die winterjas maar weer uit de kast: het wordt koud en mistig

Haal je winterjas maar weer uit de kast want er is ijzig koud weer op komst. Na het redelijk zachte weer van de afgelopen dagen zal het aankomende week iedere dag een stukje kouder worden.

De weermodellen voorspellen dan ook een koud begin van de meteorologische winter, die op donderdag 1 december begint. Omdat er vanuit het oosten koudere lucht wordt aangevoerd, wordt het de komende dagen een stuk kouder dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar.

Kans op dichte mist in sommige delen van het land

Vandaag en morgen heeft regen voorlopig nog de overhand in de meeste delen van het land. Maar vanaf dinsdag zal het naar verwachting een stuk droger worden. Wel blijft het weerbeeld nog behoorlijk grijs en neemt de kans op mist toe doordat er nauwelijks wind staat. Sommige regio’s kunnen dan zelfs te maken krijgen met dichte mist.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

"Ochtendrood? Water in de sloot". Vandaag in ieder geval wel. De komende 24 uur blijven we te maken houden met regenachtig weer.https://t.co/jFzu08B7GI Foto van Hans Buls, genomen in Drenthe vanochtend. pic.twitter.com/UWW5VQz64C — Weer.nl (@Talpaweer) November 27, 2022

Vanaf woensdag gaan de temperaturen dalen. Overdag zal het kwik rond 2 à 3 graden blijven hangen en ’s Nachts daalt de temperatuur tot onder het vriespunt. Een koude pakjesavond ligt dus in het verschiet want de laagte temperaturen worden rond 5 december verwacht.

Hoewel de kans op neerslag afneemt, zal het toch niet bepaald zonnig worden. De komende dagen zullen dan ook vooral grijs en bewolkt verlopen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Donderdag start de meteorologische #winter en de temperaturen lijken dan ook gelijk (flink) onder normaal uit te komen. Maar of het ook écht #winterweer wordt met ijsdagen en #sneeuw is sterk de vraag. En: Hoe lang houdt het (vrij) koude weer aan?https://t.co/hfAuMFB7Qi — Weer.nl (@Talpaweer) November 27, 2022

Temperatuur laag voor de tijd van het jaar

Of de kou na Sinterklaasavond nog doorzet is nog moeilijk te zeggen. Een lagedrukgebied ten westen van Portugal kan ook in Nederland gaan zorgen voor zachtere lucht uit het Middellandse Zeegebied. Mocht die zachte lucht ons land bereiken dan gaan de temperaturen een beetje omhoog naar zo’n 5 graden.

Gemiddeld genomen is het aan het begin van december zo’n 7 graden. De laatste decembermaand dat er beneden gemiddelde temperaturen werden gemeten stamt uit 2010, meldt Weer.nl. Toen was december ook vanaf het begin koud. Ook telde de maand in 2010 opvallend veel sneeuwdagen.