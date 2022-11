Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Europese gasprijs daalt door zacht herfstweer

De Europese gasprijs is vandaag verder gedaald en beweegt zich richting het laagste niveau in meer dan een week. De daling volgt op de voorspelling dat het zachte herfstweer de komende twee weken zal aanhouden.

De milde weersomstandigheden zorgen ervoor dat er minder gas nodig is om woningen in het noorden van Europa te verwarmen. Dat zorgt ervoor dat we de gasopslagen nog niet hoeven aan te spreken. Dat zorgt er weer voor dat we ze verder kunnen vullen voor de winterperiode. Volgens Gas Infrastructure Europe zijn de gasopslagen in Duitsland voor meer dan 99 procent gevuld. Van de Europese landen is Duitsland het meest afhankelijk van Russisch gas.

Op de toonaangevende Amsterdamse gasmarkt zakte de gasprijs vandaag 5,5 procent tot 108,50 euro per megawattuur. Eerder op de ochtend viel de gasprijs bijna 7 procent terug tot 107 euro per megawattuur. De prijs ligt daarmee ver onder de pieken van rond de 350 euro die eind augustus werden bereikt. Ondanks de daling is gas nog altijd een stuk duurder dan in de afgelopen jaren, toen minder dan 30 euro per megawattuur werd betaald. Mocht je het trouwens toch koud hebben, dan is deze elektrische kachel misschien nog een handige gadget.

Gasprijs daalt door zachte herfst

Europese huishoudens betalen dan ook meer dan ooit voor hun elektriciteit en gas, zelfs nu de EU-landen miljarden hebben toegezegd om consumenten te beschermen tegen de energiecrisis. De risico’s met betrekking tot de bestaande gasleveringen vanuit Rusland zullen de komende maanden ook aanhouden. Aangezien Rusland nog slechts één pijpleidingroute openhoudt voor de grootste Europese klanten neemt de vraag naar alternatieven, zoals kernenergie, wind- en zonne-energie en vloeibaar gemaakt aardgas (lng) flink toe.

Op de gasmarkt werd ook gereageerd op de geheime onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Rusland over het vermijden van een escalatie van de oorlog in Oekraïne. Een oplossing van het conflict was daarbij niet het doel van de gesprekken, meldde de Amerikaanse krant The Wall Street Journal. De gesprekken gingen vooral over het verminderen van de spanningen rond de mogelijke inzet van kernwapens in Oekraïne.