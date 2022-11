Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Helaas: knisperend haardvuur keert met kerst niet terug op SBS6

Slecht nieuws voor iedereen die uitkeek naar Eerste Kerstdag met het knusse haardvuur op SBS6. Het haardvuur keert namelijk niet terug naar de zender. Er worden andere specials uitgezonden tijdens de feestdagen.

Zo is op 25 december een kerstspecial te zien van De Alleskunner VIPS in plaats van het haardvuur.

Scandinavië als inspiratie

Vorige kerst was op Eerste Kerstdag ruim vier uur lang een knus haardvuur te zien op de zender. Talpa-directeur Marco Louwerens kwam met het idee. „In Scandinavië is dat een keer een hele dag gedaan, ik vond het een fantastisch idee”, zei hij destijds in De Telegraaf.

„Een beetje ingestoken door corona. Als je iets samen kunt vieren, doe het dan. Beetje slap ouwehoeren, spelletjes doen, vuurtje op de achtergrond. Sympathiek, even écht aandacht voor elkaar. En niet meer dan dat.”

Haardvuur een succes

Louwerens’ idee was een succes: het vuur trok gemiddeld 281.000 kijkers. De piek zat rond 20.30 uur, toen bijna 400.000 mensen het haardvuur aan hadden staan. Stichting Kijkonderzoek vermoedt wel dat dit met name uit nieuwsgierigheid was: de meeste mensen waren rond die tijd klaar met het kerstdiner en wilden tóch even kijken hoe dat haardvuur er nu uitzag.

Op sociale media was #haardvuur vrijwel de hele avond trending. Uiteraard werd er ook wat geklaagd: een deel van de twitteraars stoorden zich namelijk aan het logo van SBS6 dat de hele tijd in beeld te zien was, en ook viel de achtergrondmuziek niet in de smaak. Ook kan het niet op met grappen over houtblokken die naar de tv zijn gegooid en televisies die in brand zijn gevlogen door het vuurtje.

Ook nu reageren mensen op Twitter op het nieuws met #haardvuur. En wat blijkt? Ondanks het storende logo en de achtergrondmuziek die niet helemaal in de smaak viel, gaan mensen toch het haardvuur missen op de zender.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Voor de liefhebbers. Ik ga mijn eigen #Haardvuur dit jaar wel #streamen met #Kerst. Kans op hond door beeld maar geen reclame, wel betaalmuur want de kachel moet hier ook roken 😂😜 #Badumtsss #Haardvuur #Lol #🤣 pic.twitter.com/HzNeHB3fRm — Toetsie Dingemans (@toetsiedingeman) November 28, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.