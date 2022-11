Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Schatting RIVM: coronaprikken voorkwamen 88.000 ziekenhuisopnames

Coronaprikken hebben volgens een „voorzichtige schatting” van gezondheidsinstituut RIVM bijna 88.000 ziekenhuisopnames in ruim een jaar tijd voorkomen. Het RIVM analyseerde de periode tussen 2 augustus 2021 en 30 augustus 2022. Vooral opnames van 60-plussers werden afgewend, maar ook bij jongere groepen was het nog aardig wat.

De Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) registreerde in dezelfde tijd bijna 45.000 opnames van mensen met Covid-19. „Het aantal ziekenhuisopnames dat is voorkomen is dus twee keer zo groot als het werkelijke aantal ziekenhuisopnames”, laat het RIVM weten.

Coronaprikken voorkwamen waarschijnlijk nog meer ziekenhuisopnames

Het RIVM benadrukt dat het een voorzichtige schatting is. Het verwacht zelfs dat de coronaprikken waarschijnlijk nog meer ziekenhuisopnames hebben voorkomen: „In deze analyse heeft het RIVM bijvoorbeeld de indirecte effecten van vaccinatie namelijk niet meegenomen. Gevaccineerde mensen hebben een kleinere kans om anderen te besmetten. Daardoor zijn er minder mensen ziek geworden die anders mogelijk ook in het ziekenhuis terecht waren gekomen.”

Het is nu de eerste keer in negen weken dat er in het weekend meer positief geteste mensen het ziekenhuis hebben verlaten dan er nieuw zijn opgenomen. Volgens de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) liggen er nu in totaal 855 mensen met corona op de verpleegafdelingen en intensive cares. Dat is het laagste aantal sinds 3 oktober. Sinds vrijdag zijn netto 31 bedden vrijgekomen.

Najaarsgolf afgenomen

Ongeveer drie weken geleden stond de coronadrukte in de ziekenhuizen op het hoogtepunt van de najaarsgolf. Toen waren in totaal 1237 mensen opgenomen, bijna 400 meer dan nu. De meest recente weekenddaling van de ziekenhuisbezetting was van 2 op 5 september. Het LCPS werkt de cijfers niet bij op zaterdagen, zondagen en feestdagen.

In de cijfers is niet te zien hoeveel mensen het ziekenhuis hebben verlaten omdat ze voldoende opgeknapt zijn en hoeveel mensen zijn overleden. De cijfers maken ook geen verschil tussen mensen die vanwege hun coronaklachten zijn opgenomen, en mensen die andere kwalen hebben en toevallig besmet bleken.