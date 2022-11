Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

5 feiten over ‘het nieuwe buitenspel’ tijdens het WK 2022 in Qatar

Het surrealistische WK voetbal van 2022 in Qatar is begonnen en FIFA zet zwaar geschut in om een van de grootste discussiepunten zo goed mogelijk te beoordelen. We hebben het natuurlijk over buitenspel. Een compleet nieuw systeem is ingevoerd, dat al tot uiting kwam tijdens de openingswedstrijd Qatar – Ecuador. Een soort doellijntechnologie, maar dan anders.

Sommige mensen begrijpen nog steeds niet wat buitenspel precies inhoudt tijdens een voetbalwedstrijd. Degenen die het wél snappen, begrijpen ook heel goed dat een verkeerde beslissing van de scheids- of grensrechter een wedstrijd kan maken of breken. Om discussies de kop in te drukken maakt FIFA tijdens het veelbesproken WK in Qatar (zoals door Metro’s deskundigenpanel) gebruik van speciale ‘tracking software’.

Het ‘nieuwe buitenspel’ op het WK 2022 in Qatar

De nieuwe ‘tracking software’ moet er voor zorgen dat buitenspel ook écht buitenspel is op het WK in Qatar. Tegelijkertijd moet de software voorkomen dat het spel constant lang stilligt. Hoe werkt het? Vijf feiten over de nieuwe technologie.

1. Stadion met 12 camera’s (en 50 shots per seconde)

Het is maar goed dat Filippo Inzaghi met pensioen is. Over deze Italiaanse topschutter werd wel eens gekscherend gezegd dat hij ‘buitenspel is geboren’. Misschien maar beter dat deze iconische voetballer al die moderne technieken niet heeft gekend tijdens zijn carrière. Dan was Inzaghi vast en zeker wat vaker teruggefloten. Met 12 camera’s onder het dak van de stadions die 50 keer per seconde de bal checken, is er namelijk geen ontkomen meer aan. Buitenspel is buitenspel, ook voor spelers die zo zijn geboren.

2. Spelers meten op 29 datapunten

Een armpje te ver naar voren is tegenwoordig al reden genoeg om een prachtgoal af te keuren. Om dit zo nauwkeurig mogelijk te meten analyseert de trackingsoftware 29 datapunten op spelers. Deze zitten onder meer op de ledematen, die relevant zijn voor buitenspel.

3. Hightech bal met sensor

Daarnaast wordt er tijdens het WK 2022 in Qatar gespeeld met een hightech bal met balsensor. Deze inertial measurement unit stuurt 500 keer per seconde data naar de videokamer, zodat tot op de milliseconde het moment van spelen kan worden bepaald. Dat is ook nog wel eens een discussiepuntje tijdens het beoordelen van buitenspel.

4. Kunstmatige intelligentie gecontroleerd door videokamer

Vervolgens wordt er een stukje kunstmatige intelligente (AI) losgelaten op alle ontvangen data. Beoogd resultaat: een onberispelijke beslissing als het gaat om wel of niet buitenspel. Dit gebeurt volgens FIFA in slechts enkele seconden, zodat het spel snel hervat kan worden. De videokamer beoordeelt de uitslag en staat in contact met de scheids die natuurlijk het laatste woord heeft.

5. Buitenspel? Het publiek kijkt mee

Was het buitenspel? Dan krijgt het publiek en de kijker thuis tijdens het WK 2022 in Qatar een 3D-animatie te zien met het bewijs. Dan doet het misschien net wat minder pijn als een Nederlandse goal wordt afgekeurd. Dit is overigens een belofte die tijdens de openingswedstrijd Qatar – Ecuador nog niet helemaal tot uiting kwam,