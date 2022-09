Stijgende prijzen leiden tot online smeekbeden: ‘Ik red het niet meer’

Nederlanders die aan de bel trekken omdat ze het door de stijgende prijzen financieel niet meer redden. Dat is de realiteit van de hashtag #ikredhetnietmeer, die rondgaat op Twitter.

Nu de prijzen van voornamelijk gas en energie door het dak schieten, horen we steeds meer schrijnende verhalen van huishoudens die zich zorgen maken of ze het met de stijgende prijzen nog wel voor elkaar gaan krijgen. Daarnaast zijn er ook een hoop mensen die hulp aanbieden.

Zo schrijft iemand op Twitter dat zij samen met haar partner samen 4600 netto verdient, drie kinderen heeft en 890 euro aan hypotheek betaalt met een energiecontract van 140 euro per maand dat loopt tot september 2023. „We hebben ‘t goed”, laat ze weten. „Woon je in de buurt van Lelystad en zeg je ik red het niet meer? Je mag oprecht mee eten, douchen of meerijden.”

Als de energieprijzen blijven stijgen, kunnen 1,2 miljoen huishoudens in de problemen komen. Dat bleek uit een onderzoek van het Centraal Planbureau in juni. Zo zaten David en Jasmijn vorige week bij Jinek aan tafel, omdat zij noodgedwongen moeten verhuizen door hun hoge energierekening. Die ging van 250 euro naar 850 euro in de maand. Dat konden zij niet betalen.

Op Twitter vertelt iemand een soortgelijk verhaal. „Sinds januari heb ik een variabel energiecontract en mijn maandbedrag is inmiddels verviervoudigd ten opzichte van een jaar geleden. Eerder heeft het faillissement van mijn leverancier me ook al duizenden euro’s gekost.”

Everything has become too expensive, for everybody. I don't have the means to increase my income or whatever. And energy bill in the #netherlands and inflation, and everything sucking it dry monthly. Leaving no room for a 'normal' life. #ikredhetnietmeer 2023 will be interesting.

— Floris (@Floris) September 7, 2022