Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

David en Jasmijn moeten verhuizen vanwege hoge energierekening: ‘Boos, gefrustreerd en verdrietig’

Dat de gas- en energieprijzen door het dak schieten, is iets waar veel huishoudens zich tegenwoordig zorgen over maken. Zo ook David en Jasmijn, een jong stel, die zelfs noodgedwongen moeten verhuizen door hun hoge energierekening. Bij Jinek vertellen ze over deze teleurstelling.

Toen de twee een half jaar geleden de sleutel van hun huis kregen, zouden ze nog maar 250 euro in de maand betalen voor hun energierekening. Gisteren moest het stel de sleutels van hun huis inleveren, waar ze nog maar een half jaar woonden. „Op een gegeven moment hebben wij een doorrekening gekregen, omdat het energiecontract afliep en dat ging naar 850 euro in de maand”, vertelt David.

Te hoge energierekening

Dat liep zo uit de klauwen, dat de twee besloten om dan maar hun huurcontract op te zeggen. „Op onze leeftijd moet je aan het bouwen zijn aan iets. Als alles de deur uit gaat aan huur en je energierekening, dan ben je iets fout aan het doen”, aldus David.

Dat de twee zo snel moesten verhuizen door de hoge energierekening, is iets dat Jasmijn nooit had verwacht. „Ik heb er geen rekening mee gehouden dat het zo zou kunnen uitpakken”, vertelt de muziekdocente. „Maar zo zie je maar weer dat het heel veel mensen raakt. (..) Ik ben boos, gefrustreerd en verdrietig. Maar na vandaag zijn we blij dat het achter de rug is. Het heeft ons flink bezig gehouden.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Steeds meer Nederlanders worstelen met hoge kosten voor energie en boodschappen. Wat doet de overheid tegen de pijn? We bespreken het met financieel journalist Martin Visser, financieel expert Renée Lamboo. David en Jasmijn moeten verhuizen door hun hoge energierekening #JINEK pic.twitter.com/RcXikXbU2q — Jinek (@Jinek_RTL) August 31, 2022

Noodgedwongen uit elkaar wonen

De situatie is zo uit de hand gelopen dat het koppel nu niet meer samen kan wonen. Zo woont Jasmijn bij haar broer in Bergeijk en is David teruggegaan naar zijn ouders in Venray. „Dat is een uur uit elkaar. (..) We hebben honderd woningen aangeschreven, maar om daar tussen te komen is super moeilijk op dit moment”, vertelt David.

Jasmijn en David zijn niet de enigen met dit probleem. Als de energieprijzen blijven stijgen, kunnen 1,2 miljoen huishoudens in de problemen komen. Dat bleek uit een onderzoek van het Centraal Planbureau in juni.

Zwart scenario

Vooral lage inkomensgroepen en uitkeringsgerechtigden lopen risico om door de gestegen prijzen betalingsproblemen te krijgen. Tussen de 670.000 en 1,2 miljoen huishoudens kunnen bij blijvend hoge prijzen moeite krijgen met het betalen van de noodzakelijke rekeningen, blijkt uit een stresstest van het Centraal Planbureau (CBS).

Volgens financieel expert Renée Lamboo zal het waarschijnlijk een zwarter scenario opleveren dan het CBS heeft geschetst. „Er is ook gewoon een groep mensen, die niet genoeg heeft aan mijn tips. Wij zitten vooral in de middeninkomens, vaak ook twee werkende personen met of zonder kinderen. Die hebben het heel moeilijk nu. Zij vragen zich af of ze nu wel geholpen gaan worden, want ze behoren niet tot die groep met de lage inkomens. Vallen zij dan buiten de boot?”

De aflevering van Jinek is terug te kijken via RTL.