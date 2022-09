Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jort Kelder na suïcide-uitspraak in Jinek: ‘Ik zou hem morgen weer maken’

Jort Kelder is gisteravond aan tafel bij Eva Jinek teruggekomen op zijn, zoals het inmiddels heet, ‘suïcidegrap’. Dat woord past natuurlijk niet echt bij de ophef die er na zijn uitspraak in de podcast Jortcast ontstond, maar bij Jinek kreeg hij de kans om het uit te leggen.

Wat was er gisteren aan de hand? Veel, als je sociale media volgde of het onderwerp Jort Kelder aanzwengelde bij de koffie-automaat. Kelder raakte in opspraak na uitspraken over zelfmoordgedachten. „Is misschien maar beter ook, als zij er een eind aanmaken”, zei hij over millennials die suïcidale gedachten hebben na teleurstellingen in hun leven, zoals de dood van hun huisdier. Die uitspraak komt hem op bakken kritiek te staan. Kelder vindt genoemde generatie ‘met al hun issues kleinzerig’. Keurige jeugd, jubeltonnetje van pa en ma voor een huis, maar tegen een beetje kritiek van de baas kunnen ze niet. En meer woorden van die strekking. Mocht je benieuwd zijn: Jortcast vind je hier.

‘Jort Kelder, wat heb je nu weer gedaan?’

„Jort Kelder heeft weer eens iets gezegd waar mensen boos van worden”, begon talkshowhost Eva Jinek gisteravond. „Wat heb je nu weer gedaan?” „Erg hè? Ja, wat heb ik gedaan eigenlijk. Dat is me ontgaan”, reageerde de tv- (en podcast-)maker met zijn bekende Jort-blik. Jinek: „Leg het dan maar even uit.”

Daar ging ie: „Ik had een interview met Esther van Venema, een psychiater. Dat ging eigenlijk over de problemen van de jeugd van tegenwoordig, dat zij snel een burn-out in draaien. Vooral de twintigers en de dertigers. Daarbij zei zij ‘ik krijg weleens mensen in de praktijk en die hebben een tentamen niet gehaald. Ze staan dan op de rand van zelfmoord, suïcide’. Toen heb ik iets heel stouts gezegd. Zo van ‘misschien is het dan beter dat dat soort mensen het ook gewoon doet’. Dat zei ik uiteraard met ironie.”

‘Oh jongens, de teentjes zijn zo lang’

Na het vertonen van een fragment uit Jortcast: „Mensen vinden het walgelijk, denk ik”, pareerde Eva Jinek. Jort Kelder: „Ja joh? Dit heet ironie. (…) Is er werkelijk iemand in dit land die denkt dat ik mensen ga adviseren om jezelf te doden?” Jinek: „Het was een Jortiaanse grap?” „Totaal”, zegt de man die op sociale media net zo ‘totaal’ door de mangel is gehaald. „Ik zou hem morgen weer maken. Ik heb er niet spijt van of zo. Het is gewoon wat er in een live-gesprek op radio gebeurt. Jongens, we zijn allemaal zo… de teentjes. Oh jongens, de teentjes zijn zo lang. Nou, ik ga er graag op staan.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

.@jortkelder reageert op zijn uitspraken die hij deed in zijn radioprogramma op Radio 1. "Ik zou 'm morgen weer maken. Ik heb er geen spijt van." #Jinek pic.twitter.com/RyJI2YDAqN — Jinek (@Jinek_RTL) September 7, 2022

Berg reacties op Jort Kelder

Eva Jinek vond het aantal reacties op de uitspraak ‘veel te veel’ om voor te lezen, maar pikte die van journaliste Nynke de Jong eruit: „En Jort Kelder aait tevreden zijn kat omdat iedereen dat domme fragment van hem woest rondpompt. Laat die man. Het is lekkende prostaat-praat. Hij wil dat je hapt.” Eraan toevoegend: „Ik had gewoon zin om dit voor te lezen.

Kelder: „Prima, prima. Ik ben nog niet helemaal zover, maar dat lekken zit er wel een beetje aan te komen.” Iets serieuzer nog: „Als je dit soort dingen niet meer in een live-interview zou kunnen zeggen… Mensen moeten me niet serieus nemen, maar vooral naar het hele gesprek luisteren. Het was een prima gesprek. Het toont ook precies aan wat Esther van Venema probeerde aan te kaarten. Namelijk: er groeit nu een generatie op, de curling-generatie. Kinderen die nooit ‘nee’ hebben gehoord, de prinsessen en de prinsjes. Alle tekeningen zijn altijd fantastisch, alles is geweldig. Dan worden ze ergens in de twintig en dan komt er voor het eerst iemand die zegt dat iets niet zo goed was. Dat het even anders moet en dan gaan ze meteen de depressie in. Dáár ging dat gesprek precies over. De reactie bewijst de stelling die in dat gesprek zat. Maar ja, ironie mag tegenwoordig niet meer in Nederland.”

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113.