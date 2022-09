Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Met Jan Lammers vooruitblikken op Zandvoort: ‘Max is nu oppermachtig’

Zondag is het weer zover: de Grand Prix Formule 1 van Nederland in Zandvoort. Onze collega’s van Manners gingen tijdens de onthulling van de Heineken-trofee, die wordt uitgereikt wordt aan de winnaar, in gesprek met voormalig F1-rijder Jan Lammers. Een korte vooruitblik op de race.

Jan Lammers maakte, voordat hij de koningsklasse inrolde, zijn debuut in de autosport op Zandvoort. De toen 16-jarige coureur, geboren en getogen in de badplaats, won in de Groep 1 toerwagens met zijn Simca. „Zandvoort is de spil in mijn leven. Hier ben ik begonnen met racen en ik sta er nog”, zegt hij tegen Manners.

Jan Lammers en het circuit van Zandvoort

Met Jan Lammers over het Nederlandse circuit lopen is alleen al leuk. Nog altijd straalt hij hier kindse blijheid uit, met de zeewind door zijn haren. „Ik race niet meer actief op Zandvoort, maar ben er nog veel. De badplaats, het circuit en het evenement heeft mij gemaakt tot wie ik ben.”

Kijkend naar de Formule 1-race van aankomende zondag verwacht Jan Lammers meer inhaalacties dan vorig jaar. „Dit komt doordat de laatste bocht met DRS open wordt gereden. Hierdoor gaat er meer gebeuren in de Tarzanbocht. We hebben vorig jaar al meer inhaalmanoeuvres gezien dan verwacht werd, dat wordt nog meer”, voorspelt hij.

‘Max Verstappen oppermachtig in de Formule 1’

Toch is de spanning in de Formule 1 voor een deel verdwenen. „In Nederland vinden we het niet zo erg, maar Max Verstappen heeft laten zien dat hij oppermachtig is. Ferrari had een iets betere auto in het begin van het jaar. Toen kon Max al winnen. Nu heeft Red Bull de beste auto. Alle ingrediënten om te winnen op Zandvoort zijn er”, zegt Jan Lammers.

Veel spanning hoeven de Formule 1-fans dus niet te verwachten. „Het draait natuurlijk ook allemaal om het evenement eromheen. Het is gewoon een groot festival met optredens en feest. Voor de autosportliefhebber is er ook genoeg. Naast de F1 hebben we ook de Formule 2 en 3. Samen met de Porsche Supercup, waar veel Nederlanders in meerijden, is er genoeg spektakel op Zandvoort”, aldus Jan Lammers.

Voorspelling én de nieuwe Heineken-trofee

De oud-coureur doet een voorspelling voor de Formule 1 van Zandvoort. „Max Verstappen op één. Wat daarna komt, is gokken. Ik zeg op twee Charles Leclerc en op drie George Russell.”

Mocht Max Verstappen de winst binnenslepen in Zandvoort, dan krijgt hij een prijs die gemaakt is door zijn provinciegenoot, maar dan wel aan de Nederlandse kant van de grens. Limburger Pablo Lucker ontwierp de trofee. „Vroeger reed ik weleens op de kartbaan en zag ik Max Verstappen. Het was altijd mijn droom om de Formule 1-trofee te ontwerpen.”

Deze droom van Pablo is werkelijkheid geworden. Of de prijs uiteindelijk ook bij Max Verstappen in de vitrine belandt en de voorspelling van Jan Lammers uitkomt, zie je zondag.