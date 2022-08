Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo rendabel is beleggen in Bitcoin en crypto echt: 5 vergelijkingen

Bitcoin en crypto kennen in 2022 tot nu toe niet het beste jaar. De vraag is natuurlijk hoe rendabel beleggen in Bitcoin en crypto is. Wij maken een aantal vergelijkingen.

Voor wie wil beginnen met crypto: zo zit het.

Hoe rendabel is Bitcoin (BTC) beleggen?

Laten we eerst eens bekijken hoe rendabel het beleggen in Bitcoin zelf is. Als je op 1 januari van dit jaar een Bitcoin (BTC) had gekocht is het even schrikken. Tegen de waarde op het moment van schrijven ($ 21.582,53) had je namelijk een verlies geleden van 53,37 procent. Als we de beleggingshorizon echter verbreden naar 5 jaar zien we een heel ander beeld. De Bitcoin (BTC) prijs was toen namelijk $ 4.565,30. Daarmee had je tegen de huidige koers 372,75 procent rendement gemaakt. De vraag is natuurlijk hoe dit zich verhoudt tot andere populaire beleggingen.

Nu we dit weten gaan we snel van start met onze vergelijkingen. Welke belegging biedt het meeste winst?

1. Is Bitcoin beleggen rendabeler dan beleggen in de AEX-index?

Als we het resultaat van de AEX sinds 1 januari van dit jaar bekijken had een belegging je een verlies van 11,05 procent opgeleverd. Dat is beter dan wanneer je BTC had gekocht. Aan de andere kant zien we dat je als je 5 jaar geleden AEX-aandelen had gekocht 37,17 procent rendement had kunnen bijschrijven. Op de lange termijn is Bitcoin in dit geval dus de betere belegging.

2. Correlatie: beleggen in BTC of Nasdaq?

Als we de Bitcoin koers analyseren zien we vaak dat er sprake is van correlatie tussen de BTC en Nasdaq. De vraag is of dit ook voor het rendement geldt. Wie begin dit jaar in de Nasdaq belegd had zou een verlies van 17,06 procent genoteerd moeten hebben. Dit is minder dan het verlies op de BTC. Ook hier geldt dat we op langere termijn beter voor de Bitcoin hadden kunnen kiezen, want het rendement op de Nasdaq index over 5 jaar is met 98,16 procent beduidend lager.

3. Bitcoin kopen of beleggen in de grootste bedrijven ter wereld?

Vaak zie je als belegger advertenties over hoe een belegging in een van de grootste bedrijven ter wereld jouw leven kan veranderen. De vraag is of die verandering groter of kleiner zou zijn dan wanneer je in Bitcoin belegt. Wij zetten de resultaten vanaf 1 januari (year to date) en over 5 jaar op een rij.

Apple inc: YTD – 5,97 procent, 5 jaar rendement + 316,93 procent

Microsoft Corp: YTD -17,57 procent, 5 jaar rendement + 280,04 procent

Alphabet Inc (moeder Google): YTD -20,18 procent, 5 jaar rendement: + 148,36 procent

Amazon.com: YTD -19,66 procent, 5 jaar rendement: + 181,20 procent

Tesla Inc.: YTD -21,32 procent, 5 jaar rendement: + 1.180,80 procent

4. Wie haalt meer rendement? Warren Buffett of Bitcoin

Het grootste beleggingsorakel ter wereld is misschien wel de Amerikaanse Warren Buffett, die overigens een uitgesproken tegenstander van Bitcoin en crypto is. Zijn beleggingsvehikel Berkshire Hathaway Inc. wordt dan ook nauwkeurig gevolgd. Tot nu toe verliest het aandeel sinds 1 januari 2,74 procent. Over 5 jaar is het rendement op de aandelen van het orakel van Omaha 62,51 procent.

5. Digitaal goud of echt goud?

Een andere bijnaam voor Bitcoin (BTC) is ook wel digitaal goud. Natuurlijk vraagt dat om een vergelijking van het rendement tussen Bitcoin en echt goud.

Als je aan het begin van dit jaar goud had gekocht had je inmiddels een verlies van 3,51 procent moeten noteren. Wie vijf jaar geleden goud kocht mocht nu een rendement van + 36,25 procent noteren.

Conclusies:

Op basis van deze vergelijkingen zien we een aantal opvallende conclusies. Allereerst valt op dat alle grote beleggingen sinds 1 januari van dit jaar op verlies staan. Daarbij mogen de Bitcoin koerspatronen wellicht op correlatie of een rol als digitaal goud duiden, maar op korte termijn is het rendement in Bitcoin veel slechter dan het rendement in de meeste andere grote beleggingen.

Op langere termijn zien we dat de Bitcoin (BTC) de belegging met het hoogste rendement is, waarbij Tesla aandelen de uitzondering vormen die de regel bevestigt. Daarmee lijkt het goed om voor de Bitcoin (BTC) een lange-termijn beleggingsstrategie te hanteren en jouw beleggingen te spreiden.

Let op: Wij geven nooit financieel advies, dus onze bijdragen kun je ook niet zo interpreteren. Doe altijd jouw eigen onderzoek en beslis op rationele gronden of, wanneer, waarin en hoeveel je wilt investeren.

Bronnen: Tradeincrypto.com en Tradingview.com.