Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

In deze twee gemeenten kregen inwoners de meeste ‘hufterboetes’

Word je vaak ingehaald van rechts of ken je mensen die zonder rijbewijs in de auto stappen? Dan kun je nog wel eens in één van de meest ‘hufterige’ gemeenten wonen van Nederland. Van alle hufterovertredingen werd asociaal gedrag in het verkeer vorig jaar het vaakst beboet, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

In totaal werden er in 2021 ruim 344.000 boetes uitgeschreven voor huftergedrag in Nederland. Ook werden er meer boetes uitgedeeld voor geluidsoverlast. Maar de verschillen per gemeente zijn groot.

Hufterboetes

RTL Nieuws selecteerde 175 verschillende vormen van gedrag dat ergernis veroorzaakt en analyseerde de boetecijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). De twee gemeenten met de grootste uitschieters? Dat zijn de gemeenten Amsterdam en Tilburg.

In Amsterdam ging het in 2021 om 75 boetes per 1000 inwoners. In Tilburg waren dit er 70. De grootste stijging van het aantal hufterboetes was in Enschede. In deze gemeenten werden 3,5 keer meer boetes uitgeschreven dan het jaar daarvoor. Enschede staat nu op de zesde plek in de lijst van gemeentes met de meeste hufterboetes.

Goed om te vermelden is dat de meeste gemeenten niet erg ‘hufterig‘ zijn. Op jaarbasis kwamen de hufterboetes in de meeste Nederlandse gemeenten namelijk niet meer dan 10. Maar nergens in Nederland werden in verhouding zo weinig hufterboetes uitgeschreven als in het Twentse Tubbergen. Daar ging het om slechts 0,7 boetes per 1000 inwoners.

Geluidsoverlast

Voor iedereen die gesteld is op z’n rust, is het wellicht verstandig om niet in een studentenstad te gaan wonen. De meeste boetes voor geluidsoverlast zijn namelijk uitgeschreven in studentensteden. Op nummer één Delft met ruim 6 boetes per 1.000 inwoners. Hierna volgt Maastricht (3,8), Groningen (3,3), Utrecht (2,4), Wageningen (2,1) en Nijmegen (1,6). Dit is een nieuwe ontwikkeling, want twee jaar geleden was dit nog niet het geval. Toen werden in verhouding de meeste boetes uitgeschreven in kleinere steden zoals het Limburgse Heerlen.

Onder ‘hufterigheid’ vallen verschillende categorieën, waaronder baldadigheid en overlast, dronken in het verkeer en dronkenschap in het algemeen. Hondenpoep, hufters in het verkeer, rijden zonder rijbewijs, vervuiling en afval en wildplassen zijn ook voorbeelden van ‘hufterig’ gedrag.