Onweer op komst: code geel in het zuiden van het land

Het KNMI waarschuwt voor onweer dat vanmiddag in het zuiden van het land kan losbarsten. Er is daarom een weeralarm afgegeven: niet rood, maar code geel.

In Noord-Brabant en Limburg geldt van 12.00 uur tot 18.00 uur code geel. Er is kans op enkele onweersbuien, lokaal met hagel en windstoten tot 60 kilometer per uur. In de loop van de avond lossen de buien weer op. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden.

Onweer helpt de droogte nog niet

Het verwachte onweer zal de heersende droogte nauwelijks verhelpen. Op een droge bodem zakt de neerslag niet makkelijk weg, waardoor die vooral in de sloot en het riool belandt. Er is de afgelopen veel gesproken over een dreigend watertekort, iets waar veel Nederlanders zich overigens weinig of niets van aantrekken.

Gisteravond was er al een lokale onweersbui boven Drenthe en ook boven het noorden van Friesland kwam een bui voor, aldus Weeronline. Volgens het weerbureau waren er ook vanochtend over het land enkele onweersbuien. Zo waren er buien boven de Gelderse Vallei, het noorden van Utrecht en het zuiden van Flevoland. Ook was er onweer in Zeeland, Zuid-Holland en het zuiden van Noord-Holland. Plaatselijk viel daarbij zo’n 5 millimeter regen.

Overigens geldt-vanmorgen ook nog steeds code geel vanwege de hitte, maar nu dus ook vanwege naderend onweer. Vanaf woensdag dalen de temperaturen, waarmee ook een einde zal komen aan de hittegolf. Onderstaande man maakte van code geel dit weekend maar het beste:



🌧 Wanneer is het code geel? Code geel betekent ‘wees alert’, meldt het KNMI. Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak voorkomen waarbij het raadzaam is op te letten, met name als men onderweg is. Code geel kan 48 uur voordat het weerfenomeen optreedt, worden uitgegeven. De zekerheid is minstens 60 procent.

Code geel na allerheetste 14 augustus

Gistermiddag precies om 14.00 uur, steeg de temperatuur in Gilze-Rijen (bij Tilburg) naar 32,7 graden. Niet eerder was het op 14 augustus zo warm in ons land. Het vorige record voor deze datum over alle stations bedroeg 32,5 graden en stond op naam van 1975 en was gemeten in Hoek van Holland. En zo volgt code geel voor slecht weer vandaag op alweer een weerrecord.

Over code geel (en rood) is op sociale media vaak veel te doen. ‘Betuttelend’ is daarbij een veel gebruikt woord. Het KNMI maakte een paar jaar geleden een video om eens goed uit te leggen hoe waarschuwingen over het weer tot stand komen: