Vandaag Inside-Kijkers onder de indruk van de nieuwe look van Johan Derksen

Na een zomerstop is Vandaag Inside gisteravond weer van start gegaan. Met ruim 783.000 kijkers won de talkshow het van Op1 én van Veronica Offside. Kijkers zijn blij met de terugkomst van het programma, maar zijn vooral ook onder de indruk van de nieuwe look van Johan Derksen.

Twee maanden vakantie heeft Derksen duidelijk goed gedaan. In de eerste aflevering ziet hij er fris en fruitig uit. Maar het is niet alleen een uitgeruste uitstraling of een kleurtje van de zon wat zijn nieuwe look opvallend maakt.

De nieuwe tanden van Johan Derksen

Op Twitter barstten de vragen over Derksen zijn nieuwe tanden meteen los. Ja, echt. Zijn tanden zijn vanaf de eerste minuut het gespreksonderwerp. Hij ziet er zo anders uit, wat is er gebeurd? Zijn zijn tanden nou echt anders? Of heeft hij zijn snor geknipt? Ook presentator Wilfred Genee valt het op. „Er zijn allemaal mensen die zich afvragen hoe de vakantie in Turkije was, met Gerard Joling”, begint Genee. In Turkije hebben veel bekende Nederlanders natuurlijk hun tanden laten doen, soms succesvol en soms – zoals met DonnyRoelvink – niét zo succesvol.

Genee vertelt dat hij zelfs whatsApp-berichtjes heeft ontvangen met de vraag of Derksen nieuwe tanden heeft. „Heb jij je snor geknipt of nieuwe tanden? Er zijn allemaal mensen die willen weten of jij nieuwe tanden hebt”, vraagt hij aan Derksen.

Het antwoord

„Ik ben niet in Turkije geweest, maar ik heb inderdaad twee nieuwe kronen. Ze waren echt aan vervanging toe”, vertelt Derksen. Aha, dus toch! De nieuwe kronen geven Derksen een heel nieuwe look. Voor Wilfred Genee is het wel even wennen: „Ik heb hem nog nooit met tanden gezien .”



Heeft Derksen nieuwe tanden? #vandaaginside — Berthold Wennink (@BertholdWennink) August 15, 2022



Heeft Johan een nieuw gebit?? #vandaaginside — stlbas (@stlbas) August 15, 2022



Johan zat vanavond aan tafel met z’n mond vol tanden. Goed gelukt wel, tonen mooi onder de snor, maar niet Joling-wit. #vandaaginside — Bertje Nenniz (@BNenniz) August 15, 2022

„Ik zit al weken te eten met lange tanden”, lacht Derksen. Maar zonder grappen: de nieuwe look doet Derksen volgens heel veel kijkers goed.

Vandaag Inside is elke werkdag rond 21.35 uur te zien op SBS6.