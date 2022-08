Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Niet eerder hadden we in ons land zo weinig werklozen, maar het personeelstekort blijft

We worden geteisterd door personeelstekorten in allerlei branches. Nog nooit eerder stonden er zoveel vacatures open. En dat terwijl het aantal werkende mensen in Nederland niet eerder zo hoog was. Het aantal werklozen daalde namelijk fors.

Dat kan blijkbaar, blijkt uit de recente cijfers van statistiekbureau CBS. Het aantal werkloze mensen in Nederland is namelijk gedaald. En dat aantal was nog nooit eerder zo laag. Wat betekent dat een groot deel van de Nederlanders een baan heeft.

Personeelstekorten maar weinig werklozen

Tegelijkertijd is er een tekort aan personeel op de arbeidsmarkt. Of het nu de horecawerknemers, winkelmedewerkers, het bagagepersoneel op Schiphol of de verpleegkundigen voor in de zorg zijn, bijna overal komt men handjes tekort. Maar hoe kan dat? Er zijn zoveel vacatures en tegelijkertijd zo weinig werklozen?

Maar dat blijkt te verklaren. Volgens Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS, komt de krapte „volledig door extra vraag naar arbeid”. Het ligt volgens hem niet aan het aanbod, want „dat was ook nog nooit zo hoog.”

Krapte op arbeidsmarkt blijft oplopen

Even de cijfers op een rij. Het afgelopen kwartaal kwamen er 16.000 vacatures bij. Het aantal banen groeide met 94.000 en het aantal werklozen daalde met 11.000. „De krapte die in de praktijk ervaren wordt, is nog hoger dan deze cijfers. Want het is niet zo dat een werkloze een-op-een een vacature kan vervullen.” In sommige branches is het personeelstekort namelijk groter dan in anderen. En een werkloze beschikt niet altijd over de vaardigheden voor een openstaande vacature.

In het eerste kwartaal stonden 133 vacatures open tegenover 100 werklozen. Nu zijn dat 143 openstaande vacatures tegenover 100 werklozen. De krapte op de arbeidsmarkt blijft maar oplopen en dit is volgens Van Mulligen de grootste zorg voor Nederlandse bedrijven.

Eind juni stonden 467.000 vacatures open. In twee jaar tijd is het aantal openstaande vacatures meer dan verdubbeld, aldus het CBS.