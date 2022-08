Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Omgekeerde vlag is vandaag ‘totaal onfatsoenlijk’ en dit is de reden

De omgekeerde vlag zie je nog overal in Nederland hangen. Lang niet iedereen is van het blauwwitrood gediend, maar vooral vandaag niet. Totaal onfatsoenlijk, is de mening. De reden: vandaag wordt het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht, ook (of juist) in Nederland.

Het zou „fatsoenlijk” zijn om die omgekeerde Nederlandse vlag vandaag even weg te halen, stelt vlaggendeskundige Marcel van Westerhoven. Nederland staat op 15 augustus stil bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het toenmalige Koninkrijk der Nederlanden. De slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië worden herdacht. Maar ja… er hangen niet een paar omgekeerde vlaggen in Nederland. Soms is de omgekeerde vlag, die begon als symbolisch signaal tegen de stikstofplannen van het kabinet, met alleen al tientallen tegelijk aan lantaarnpalen in één weg te zien. Op sommige plekken zijn de expres verkeerd om opgehangen vaandels al weggehaald. Door de boeren of sympathisanten zelf of door mensen die dat in opdracht van gemeenten doen.

Omgekeerde vlag is alleen een protest tegen de Staat

De Nederlandse vlag vertegenwoordigt zowel de Staat als het volk, legt Van Westerhoven uit. Dat is niet in alle landen zo: in bijvoorbeeld Duitsland is er een aparte staatsvlag (met een adelaar) en een civiele vlag (zonder adelaar). De omgekeerde Nederlandse vlag is volgens Van Westerhoven een uiting van protest tegen de Staat, „niet tegen de Nederlanders. Terwijl de herdenking van vandaag juist gaat om het volk. Als ik een boer of sympathisant was, zou ik daar uit respect rekening mee houden.”

❓ Mag een omgekeerde vlag eigenlijk Het omkeren van de vlag is in Nederland niet verboden, aldus Van Westerhoven. „Nederland heeft geen vlaggenwet.” Zo’n wet stelt in sommige landen dat je een vlag maar op één wijze mag voeren of op geen enkele manier mag onteren. „In Nederland mag je ermee doen wat je wil: in de fik steken, door het slijk halen, omkeren. Het enige wat we er met elkaar over kunnen zeggen is: laten we op een fatsoenlijke manier met de vlag omgaan.”

In Zwolle lijkt de oproep gehoord

In Zwolle lijken actievoerders gehoor te geven aan een dergelijke oproep. De gemeente liet eerder weten de omgekeerde vlaggen weg te willen hebben tijdens de Nationale Herdenking. Vandaag zei een woordvoerder dat de vlaggen in Zwolle „volgens protocol hangen, in de juiste volgorde”. Dit is gebeurd in overleg met verschillende wijkcomités. „Soms is wel gezegd dat ze morgen even snel weer omgekeerd worden.” Als dat gebeurt, zou dat volgens de woordvoerder „jammer zijn”. „Maar het zoeken naar gemeenschapszin heeft dan kennelijk voor één dag gewerkt.”

Het kabinet vindt het geen taak van de landelijke overheid om in te grijpen. Rijkswaterstaat haalt vlaggen weg als de verkeersveiligheid in het geding is, stellen de woordvoerders van de ministeries van Justitie en van Infrastructuur en Waterstaat.

Vorige week nam columniste Janneke de Bijl stelling tegen de boerenprotesten. Op NPO Radio 1 zei dat boeren inmiddels zelf bewijzen dat hun acties overbodig zijn. Hoe dat zit lees je in dit Metro-artikel.