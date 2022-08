Prijzen boodschappen stijgen fors en Nederlandse gasprijzen hoogste EU: ‘Burgers verarmen, bedrijven recordwinsten’

Schrik jij iedere keer als je bij de kassa in de supermarkt staat? Nou, dat is dus blijkbaar niet zo gek. Want de prijzen voor boodschappen stijgen fors. Daarnaast blijken we in Nederland de hoogste gasprijzen van de Europese Unie (EU) te hebben. De inflatie is steeds meer voelbaar en volgens vakbond FNV en budgetvoorlichter Nibud moeten er echt dingen anders.

Bureau GfK deed onderzoek naar verschillende producten uit de supermarkt. En wat blijkt? Onze boodschappen stegen met 18,5 procent. Wat erop neerkomt dat ze een vijfde duurder zijn dan krap een jaar geleden, schrijft de NOS. Wel blijkt er prijsverschil tussen producten. Zo zijn producten als brood, pasta of keukenrollen fors gestegen, maar geldt dat voor schoonmaakartikelen, bananen en chocola niet.

Dure boodschappen en hoogste gasprijzen van EU

Een rekensommetje toont aan dat een gezin van vier personen zo’n 1500 euro meer aan boodschappen betaalt. Elf maanden geleden was boodschappen doen dus een flinke duit goedkoper. Maar de oorlog in Oekraïne, graantekorten en personeelstekorten zijn er nog steeds. Waardoor een boodschap doen, voorlopig, prijzig zal blijven.

Ook voor gas moeten we inmiddels flink in de buidel tasten. Afgelopen maand had Nederland namelijk de hoogste gasprijs in de Europese Unie. En ook hier toont een rekensommetje aan dat we behoorlijk wat geld betalen voor gas. In juli betaalden we 283 euro per megawattuur (MWh).

‘Burgers Nederland verarmen, bedrijven recordwinsten’

Dat blijkt twee keer zoveel als in andere Europese huishoudens, meldt Nieuwsuur. Want bij onze buren in België en Duitsland betaalden ze in juli de helft minder. Eerder in juni bleken de gasprijzen in Zweden nog het hoogst, maar we hebben de Scandinaviërs inmiddels ingehaald.

Door het duurdere leven pleit vakbond FNV voor een prijsplafond voor gas en zien zij graag loonsverhogingen voor de Nederlanders. „Er is een koopkrachtcrisis zoals we die in decennia niet hebben meegemaakt”, sprak FNV-voorzitter Tuur Elzinga tegen Nieuwsuur. De lonen zouden omhoog moeten naar minimaal 14 euro per uur. „En daaraan gekoppeld een stijging van de uitkering en de AOW.” Maar er moet volgens hem meer gebeuren. Want er moet een maximumprijs voor boodschappen of energie volgen. „Wat we nu zien is dat door de inflatie de burgers verarmen, terwijl bedrijven recordwinsten maken. Er is geld zat, maar dat zit allemaal bij bedrijven.”

Energiecontract ook steeds duurder door inflatie

Ook stroom is tegenwoordig flink aan de prijs, met zo’n 419 euro per MWh in Nederland. Dat is inclusief heffingen én vermindering van de energiebelasting. Waarin wij in Nederland in de top-3 staan als het gaat om prijzige stroom, achter Denemarken en Italië.

Een energiecontract in Nederland kost tegenwoordig zo’n 3700 euro meer per jaar in vergelijking met vorig jaar. Budgetvoorlichter Nibud voorziet problemen. Zij verwachten moeilijkheden voor zeker één op de drie Nederlandse huishoudens. Daarin is de eenmalige energietoeslag van 1300 euro volgens het Nibud en FNV niet genoeg. „Aan een tijdelijke toeslag heb je niet zoveel omdat de inflatie permanent is.” Eerder sprak ons Metro-panel al over de dreigende inflatie en voorspelden zij dat Jan Modaal steeds meer op de kleintjes moet letten.