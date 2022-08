Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dave krikt irritatielevel B&B Vol Liefde-kijkers op: ‘Simpel kusje, Dave’

Dat het nooit saai is in B&B Vol Liefde, dat is ons inmiddels wel bekend. Ook in de aflevering van gisteravond gebeurde er wederom een hele hoop. Van liefdesverklaringen tot vertrek. Maar kijkers blijken zich aan twee kandidaten te ergeren. Dit keer zijn het Tjerk en Dave die het irritatielevel bij kijkers opkrikken.

Martijn is in de zevende hemel beland met drie knappe dames in zijn Portugese B&B. Want hij vindt al die vrouwen even prachtig. Eerder bleek al dat Martijn van meerdere walletjes at. Maar drie is dit keer toch te veel. De B&B-houder heeft namelijk een zwak voor de Friese Marian, waar hij al open en eerlijk zijn gevoelens tegen uitsprak. Maar dat er iemand ook moet vertrekken, daar ontkomt hij niet aan. En het lijkt erop dat Simone wellicht de B&B gaat verlaten.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Martijn als Suus eraan komt: Hee weer een mooie! Ja, je hebt ze zelf uitgenodigd toch? Je weet wie er gaan komen. #benbvolliefde — Claudia (@_cloudy_a) August 9, 2022

Strijd tussen Tjerk en Ben bij B&B-eigenaresse Ted

In het Franse Dégagnac blijkt dat ‘feessie’-Daisy op het bourgondische erf van Hans haar tax heeft bereikt. Want naast dat de glazen wijn rijkelijk vloeiden en Daisy met een chronische kater wakker werd, heeft ook Hans er genoeg van. Met de komst van Anne Marie en het verblijf van de langstzittende Petra, is het te vol in de B&B. Daisy moet naar huis. Hans zag het overigens fysiek helemaal zitten met Daisy, maar ze was „te gezellig” volgens de B&B-eigenaar. Maar Daisy vroeg zich hardop af of al dat gefeest nu wel echt aan haar lag en er ook zonder haar waarschijnlijk genoeg gedronken wordt bij Hans.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Daisy is 23 pakken rosé verder.

En ligt eruit!#benbvolliefde pic.twitter.com/jS6Q7p17Dl — Ɠɾɑѵíղ Rɑɑϝ (@Gravin_Raaf_) August 9, 2022

B&B-eigenaresse Ted is in Madeira in een concurrentiestrijd tussen kandidaten Tjerk en Ben beland. Want Tjerk vindt dat Ben nu niet bepaald een OSM’er is, wat staat voor ‘ons soort mensen’. De praatgrage Ben voelt zich overigens helemaal op zijn gemakje bij Ted en kletst en grapt erop los in Madeira. Hoewel Ted twijfelt of Ben bij haar past, hebben ze in ieder geval wel plezier met elkaar. En Tjerk, die ergert zich groen en geel aan Ben. Die volgens Tjerk continu, samen met Ted, door hem heen praat. Wat dan ook wel weer voor grappige televisie zorgt. Als Tjerk iets interessants probeert aan te kaarten, tetteren Ted en Ben al door hem heen. Later blijken de rollen omgedraaid, als Tjerk een kaartspelletje van Ben totaal niet serieus neemt. En Ben geïrriteerd aan tafel zit.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#benbvolliefde Druk ff op het hartje als u ook helemaal klaar bent met Tjerk — Wybren 🌈 (@DerWybren) August 9, 2022



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

“Mensen die uit een andere kring komen dan de onze hebben een ander intelligentieniveau. Dat is vaak moeilijker communiceren en dat geeft een verschil”. Aldus Tjerk, de kakker stakker met zijn uitgestreken smoelwerk. Elitaire eikel. #OnsSoortMensen #OSM #benbvolliefde pic.twitter.com/nzRrj6IPbw — Vincent G. de Vlugt (@Vincentgdevlugt) August 9, 2022



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Praatjes over gootjes en dan ook nog eens niet uit mogen praten?!

Nee, daar houdt ons soort mensen niet van! #BenBvolLiefde pic.twitter.com/YcQO6a0gsm — Sebastiaan Zoet-de Munck🇺🇦 (@SeWTFstiaanZoet) August 9, 2022

B&B Vol Liefde-kijkers ergeren zich aan Dave

In Spanje bij B&B-eigenaresse Denise maakt een zoen met Dave een hoop los. Tenminste, volgens Dave zelf dan. Hij en Denise blijken namelijk tijdens hun date gekust te hebben, maar Denise houdt dat graag nog eventjes stil tegenover kandidaat Ben. Iets waar Dave uiteindelijk toch vanaf stapt omdat hij zich er niet prettig bij voelt om tegen Ben te liegen. Maar kijkers vinden de praktijken van Dave maar wat verdacht en krijgen de indruk dat hij expres over het kus-incident vertelt, om Ben een beetje af te schrikken. Volgens het kijkerspubliek speelt fitnessinstructeur Dave slinkse spelletjes, die Denise overigens nog steeds niet opmerkt.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dave doet net alsof hij al een huwelijk met haar deelt.Het was maar een simpel kusje hoor🤦‍♀️😬 #Benbvolliefde — 🦋Devie🦋 (@Devie60957905) August 9, 2022



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Pfffffttttt

Het zit mij zo dwars.

Een kusje. Hou toch op man!

Lekker pochen.#benbvolliefde pic.twitter.com/CjnIgNxd6T — Ɠɾɑѵíղ Rɑɑϝ (@Gravin_Raaf_) August 9, 2022



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ben het met je eens Kimmie. Tjerk is een dieptepunt en wordt in mijn ogen alleen maar overtroffen door Dave. Dave die van een klein kusje iets groots maakt en zich niet aan de afspraak houdt om er niet met Ben over te praten. Heel naar trekje. #benbvolliefde pic.twitter.com/dhUeDKolI6 — Ferdinand (@ferdinandkoop) August 10, 2022

