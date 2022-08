Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo blijf je productief op een warme dag

Het is je waarschijnlijk niet ontgaan: er is tropische hitte op komst. De komende week wordt het met de dag warmer, met temperaturen tussen de 27 en 34 graden. Ben jij een van de pechvogels die gewoon moeten werken? Metro geeft tips hoe je productief blijft op een warme dag.

Hopelijk heb je thuis óf op kantoor airco, maar anders helpen alle kleine beetjes, dachten wij zo.

Tropische hitte? Zo blijf je productief

Drink voldoende

Regel nummer één bij deze tropische temperaturen is: drink voldoende. Met warm weer luidt het advies om minstens 2 liter water per dag te drinken. Door de hitte zweet je meer en verliest je lichaam dus automatisch meer vocht. Je compenseert dit door genoeg water te drinken. Als je dit niet doet, krijg je te maken met vervelende kwaaltjes (denk aan hoofdpijn en duizeligheid) – en die komen de productiviteit uiteraard allesbehalve ten goede. Wist je dat er een trucje is om te checken of je te weinig water drinkt? In de zogenaamde ‘skin pinch’-test knijp je in het bovenste gedeelte van je vinger om te zien of je wel of geen vochttekort hebt. Hoe beter gehydrateerd je bent, hoe elastischer de huid is.

2. Eet licht

Als het warm is, kun je het beste kiezen voor licht verteerbaar voedsel. Kies als lunch voor een lekker fris gerecht, zoals een salade. Fruit is daarnaast je beste vriend en een uitstekende snack voor tijdens het werken. Watermeloen wordt gezien als dé snack voor zomerdagen. Het fruit bestaat voor 90 procent uit water, wat een opgeblazen gevoel tegengaat en je gehydrateerd houdt. Bonusvoordeel is dat het weinig calorieën bevat.

3. Werk ’s ochtends of ’s avonds

Als je niet vast zit aan een strak 9-tot-5-schema, kan het een goed idee zijn om ’s ochtends en/of ’s avonds te werken. Het is dan ietsjes koeler, waardoor de kans minder groot is dat je niet productief bent. Vroeg opstaan brengt bovendien andere voordelen met zich mee: onderzoeken wijzen uit dat je dan het productiefst bent én je bent vroeger klaar. Dat geeft je meteen de kans om na werk te genieten van het warme weer. Het vooruitzicht van een terras- of strandmiddag kan je ook weer motiveren om je taken zo snel mogelijk af te ronden.

4. Voorkom stress

Stress is het laatste dat je kunt gebruiken op een warme werkdag. Probeer je dus niet te druk te maken en neem genoeg pauzes. Je broodje achter je laptop oppeuzelen is op een hete dag een slecht idee. Vergeet ook niet om tussendoor regelmatig te pauzeren. Op zo’n dag mag het!

5. Kom goed beslagen ten ijs

Denk van tevoren goed na over hoe je een werkdag in de hitte gaat doorbrengen. Als je zelf mag kiezen waar je werkt en je hebt op kantoor airconditioning, dan is de keuze snel gemaakt. Werk je thuis, zorg dan in ieder geval voor een goede ventilator en dat je niet direct in de zon zit. Eventueel kun je met een vochtige handdoek voor extra verkoeling zorgen. Plan ook je taken slim in: begin ’s ochtends meteen met de moeilijkste taak, zodat je die niet in de ergste warmte hoeft te doen.